東元發表電動車動力系統　跨足車用搶攻亞太市場

▲左起為工研院所長胡竹生、貿協董事長黃志芳、東元集團會長黃茂雄、東元董事長邱純枝、代理總經理連昭志、交通部次長黃玉霖。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

東元（1504）今（12）日發表電動車動力系統T Power 90馬達及驅動器，並以自有品牌跨足乘用電動車關鍵零組件市場，也是目前唯一有能力產製包括電動車用馬達及驅動控制兩項產品的國產業者，目標要搶攻印度、東協與亞太市場的電動車動力系統商機。

東元董事長邱純枝表示，T POWER 90是第一個由國人開發完成的電動車動力系統，其中驅動器是由東元與工研院機械所技術合作，具有輕量化、高效率、大扭力及低噪音等特性，並採用模組化設計，可擴充到50KW-120KW，搭載在乘用車及3.5噸-5噸輕型商用車。

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▲東元集團會長黃茂雄（左）試乘電動車。（圖／記者姚惠茹攝）

東元代理總經理連昭志表示，東元是全球第四大的工業馬達製造商，早在七年前開始跨足電動車市場，由於東元自我定位為零組件供應商，因此當時要跨足二輪、三輪或四輪車市場，從菲律賓生產電動車三輪車開始，印度市場則是二輪到大型巴士，目前已在當地設廠，預計未來三年可望挹注營收。

連昭志指出，由於擁有高扭力馬達設計，因此採用T Power 90動力系統的車輛，爬坡力十足，而這套高效能的動力系統，也使得車輛的續航力優於競爭品牌，還有東元的低電磁噪音馬達的設計專利，讓駕駛在每一次的駕馭時，都能享受到獨有的安靜行程。

連昭志分享，由於東元的設計團隊將馬達的體積和重量大幅減輕，因此整車輕量化更是T Power 90動力系統的一大優勢，安全方面則有內建高可靠的軟體診斷功能，符合 ISO 26262 車輛產業系統功能安全設計標準，可防止發生非預期的加速、減速與失去動力。

▲東元發表電動車動力系統T Power 90馬達及驅動器。（圖／記者姚惠茹攝）