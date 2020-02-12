國際中橡今年起不再認列歐洲專利權收入　持續加速國際化佈局

▲國際中橡為全球碳黑產能第六大及台灣唯一碳黑製造公司，年產能達79萬噸。圖為國際中橡總經理黃柏松。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台泥集團旗下國際中橡今（12）日舉行重大訊息記者會，總經理黃柏松表示，董事會今天決議就有爭議的歐洲地區專利權權利金，今年起將不再認列收入，截至去年底為止，依約Genzyme應支付之權利金金額約為新台幣13.9億元，未逾期之權利金帳款將視收款情形依董事會決議處理。

另外，國際中橡表示，美國碳黑市場需求依舊強勁，看好長期發展並為分散風險，碳黑事業群將持續多元佈局，擴大客戶群及產品應用，提高利基型產品比重。

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中橡為台灣唯一碳黑製造公司，近年積極佈局環保及國際化的多角化經營，研發團隊持續開發節能轎車低滾阻輪胎、高潔淨橡膠製品、纖維級塑料以及高染色級塑料的應用，目前碳黑年產能約79萬噸，在國內碳黑市場的市占率約達六成。

針對旗下生技事業，黃柏松指出，國際中橡 (2104-TW) 子公司 Synpac 專屬授權 Genzyme Corporation 的治療龐貝氏症之方法，有 4 項美國專利，另在去年六月就歐洲地區權利金爭議，向美國仲裁協會提請仲裁，迄今未按合約支付之已到期歐洲地區權利金共約13.9億元，目前累計已提列之減損金額約為7.5億元，累計已逾期帳款減損金額為9億元。

依據財報，國際中橡2019年前三季累計合併營收達到186.9億元，累計合併稅後淨利達16.3億元，前三季每股稅後純益為1.58元。以前三季營收比重來看，碳黑事業群貢獻度達67%、生技事業群佔約17%、電池事業群則佔14%。