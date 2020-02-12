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21日將被斷訊東森、緯來13頻道？北都有線電視向蔡英文求救

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▲▼北都數位有線電視（圖／北都提供）
▲北都數位有線電視（圖／北都提供）

記者陳世昌／台北報導

因授權費爭議調處失敗，頻道代理商「大享」預計2月21日零時起，停止所代理的東森電視、緯來電視13個頻道訊號予北都有線電視(斷訊)，北都說，在束手無策下，已發出緊急陳情令，向蔡英文總統求救！「面臨大享多媒體有限公司、優視傳播股份有限公司頻道代理商持續以斷訊脅迫，挾財團力量進行聯合行為，頻道授權費價格高高掛，對北都差別待遇，要求北都不接受就要下架代理商全部的頻道，難道政府真的無計可施？」
 
北都表示，對於所處困境已經發文向總統府、行政院長、監察院、立法院、NCC、台北市政府、公平會等單位陳情。

北都陳情案四大重點
1.北都主張比照既有業者支付合理費用，並願意付款且至法院提存。
2.107、108之頻道授權費已向法院提存並進入訴訟，請政府能夠遏止頻道代理商以斷訊影響收視戶權益來達到把北都趕出市場的目的。
3.頻道代理商盡速納管，懇請本屆立法院優先通過相關修法納管或賦予通傳會仲裁權。
4.請公平會加速審理遏止媒體壟斷損害消費者權益。

▲▼北都數位有線電視面臨21日斷訊危機，向蔡總統陳情。（圖／記者陳世昌攝）
▲北都數位有線電視面臨21日斷訊危機，向蔡總統陳情。（圖／記者陳世昌攝）

北都強調，「在比照舊業者的合理價格條件下，我們一定會付款」。

NCC12日表示，北都與大享的爭議調處已失敗，目前正等待北都提出13個頻道的更換申請案，如果北都提出，會請大享配合作業，不會在21日立即斷訊。但北都表示，因為找不到可以替換的頻道，所以不會提出頻道異動申請案。

北都預計2月21日被斷訊的13個頻道

緯來6頻道
緯來體育台、緯來日本台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來戲劇台、緯來育樂台

東森7頻道
東森電影台、東森綜合台、東森新聞台、東森財經新聞、東森幼幼台、東森洋片台、東森戲劇台

 

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