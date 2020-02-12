彥臣生技去年營收年增近300%　股價搭上防疫順風車

▲左起為彥臣董事長黃中洋、國際眼藥大師邱春億。（圖／彥臣提供）

記者姚惠茹／台北報導

彥臣生技（4732）今（12）日公布，2019年業績狂飆，全年營收為3.15億元，較2018年的1.08億元，成長近300%，創歷史新高紀錄，並在2019年12月成功完成現金增資，股價更是從年初順勢搭上防疫順風車，展現強勁的氣勢，一度突破2015年來高點。今日收在29.19元，跌幅0.75%，守在區間整理。

彥臣生技表示，新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情延燒，帶動新藥及醫藥保健品的業績，帶動彥臣同步受惠，股價從1月中就開始上揚，年前封關一度漲到30元，突破2015年來高點，年後開春更是一度超過31元，近期則守在29-30元區間整理，今日收在29.19元，跌幅0.75%。

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彥臣生技指出，除了營收與股價聯袂攀升，在國內生技公司募資困難的環境下，彥臣獲得法人投資，成功完成現金增資2.3億，顯示投資市場看好彥臣的獲利潛力。



彥臣董事長黃中洋表示，以藥品與保健品做為常態性穩定獲利的來源，尤其過度用眼的宅經濟盛行，使得眼睛保健轉趨熱門，加上獲健康食品認證的台灣綠蜂膠產品具提升免疫功能，搭上防疫列車，因此彥臣的多項相關產品訂單滿載，出貨量大增，市場供不應求，營收成長增幅可期。

黃中洋指出，彥臣趁勢加速國外專利運作，從去年至今年2月，用於治療眼疾的化合物與天然萃取物接連取得澳洲、韓國、日本及歐洲等發明專利，儲備未來多元化營收的資源。

黃中洋分享，彥臣持續專注於小分子新藥研發，以產業鏈分工的模式，大幅縮短研發時程，國際熱門標靶抗癌藥物「HDAC抑制劑」已獲得多國專利；腦癌新藥NBM-BMX也於2018年通過美國FDA審查，持續進行人體試驗中。