香港Yahoo拍賣5月收攤　全球僅剩台灣、日本正常營運

▲香港「Yahoo！拍賣」將在今年停止營運。（翻攝自香港Yahoo！拍賣網站）

圖文／鏡週刊

香港「Yahoo！拍賣」日前宣布，由於業務方向的改變，Yahoo香港拍賣將於今年逐步停止營運，分兩階段進行 。對此，Yahoo台灣今（12日）表示，該訊息為Yahoo香港營運發展調整公告，台灣Yahoo拍賣營運一切正常，並將持續優化消費體驗，讓買賣雙方交易更有樂趣。

香港「Yahoo！拍賣」日前宣布，由於業務方向的改變，Yahoo香港拍賣將於2020年逐步停止營運，現分2階段進行：第1階段：從3月24日開始停止貨品上載及買賣，開放貨品資料下載功能，用戶也可在線上查閱以往的問與答及買賣紀錄。第2階段：5月31日全面停止營運。但因公告起初未明確指出是香港平台，一度引起外界誤解。

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▲Yahoo台灣表示，台灣Yahoo拍賣營運一切正常。圖為資料照。

未來全球Yahoo據點，僅剩日本和台灣有拍賣服務。根據《經濟日報》報導，Yahoo台灣表示，2019年Yahoo拍賣賣家數年成長3成、商品量較前年翻倍成長，行動用戶與業績占比超過7成。未來台灣拍賣業務將持續，同時也會提供更優質的服務、更多的網購優惠與多元行銷免運活動。



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