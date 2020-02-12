「疫情將使GDP下修0.35-0.5個百分點」主計長證實　全年經濟成長率將下修至2.37%　

▲主計長朱澤民（右）。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（12）日公布下修2020全年經濟成長率至2.37%，調降0.35個百分點，每人GDP為2萬7,437美元，CPI上漲0.62％。

另外，108年第4季初步統計經濟成長率為3.31％，較109年1月概估數下修0.07個百分點；第3季經濟成長率修正為3.03％(原為2.99％)。



主計總處表示，半導體廠商可維持去年的支出規模，今年風力發電的建設預計將達高峰期；儘管全球貿易量成長遭IMF下修0.5個百分點，但仍優於去年，預計出口需求，加上高階製程可望陸續量產，都有利於帶動今年的出口表現，預測2020年經濟成長率可達2.72%

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主計總處最新預測，2020年GDP從2.72%下修0.35個百分點至2.37%。今年逐季表現，第1季受疫情影響最重，僅剩1.8%，第2季2.5%，第3季為全年最高2.75%，第4季基期較高，主計總處預測為2.4%。

主計長朱澤民表示，若是沒有疫情影響，原先預估今年的GDP應該可以在更高，但由於疫情干擾導致GDP必須要下修，不過原先預估下修幅度應該會比0.35個百分點高，但這次不會比SARS的衝擊大，且日期也不會超過3個月，因此預估下修的幅度會落在0.35-0.5個百分點這個區間。

不過，朱澤民也說，根據台經院之前針對SARA所做的研究發現，當時2003年SARS時期的GDP共下修了0.57個百分點，但這次的疫情不像SARS這麼嚴重，再加上現在近年網路經濟日益普遍，電子商務及外送平台等蓬勃發展，且國內經濟基本面仍佳，金融市場表現亦穩，因此預估這GDP的下修幅度不會超過0.57個百分點。