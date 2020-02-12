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對台禁令是否解除　菲衛生部：可能13或14日公佈

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,菲律賓馬尼拉國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓馬尼拉國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社陳妍君馬尼拉12日專電

菲律賓衛生部次長杜明戈10日指台灣包括在菲國對中港澳發布的旅行禁令中，今天發言轉低調，表示相關問題由跨部門抗疫小組發言，而抗疫小組可能明天或14日對此發表聲明。

菲律賓衛生部下午舉行2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）例行記者會。記者詢問杜明戈（Eric Domingo），菲國官員說，是否解除對台旅行禁令，要等世界衛生組織（WHO）建議，但WHO說，他們從未建議任何旅行禁令，在病例數減少的情況下，他是否認為仍需對台實施旅行禁令。

杜明戈回答，他無法對此評論，相關問題將由政府跨部門抗疫特別小組統一發言。

記者追問，解除旅行禁令與否的彈性有多高，能否說現在菲律賓實施這項禁令，明天就能突然取消它。另有記者提問，新加坡和泰國目前可能有社區感染風險，新加坡病例數也比台灣多，菲律賓是否將實施類似的旅行禁令。

杜明戈說，跨部門抗疫特別小組會定期開會，持續監控、評估疫情，他並未參加抗疫特別小組會議，不了解目前的討論方向。

他表示，針對是否解除對台旅行禁令，抗疫特別小組明天或14日可能會發表聲明。

杜明戈10日在衛生部記者會上說：「既然我們對中國有臨時旅遊禁令，台灣也包括在內。」

隨後，菲律賓民航委員會（CAB）當天深夜發布命令表示，基於一個中國政策，台灣包括在菲律賓對中國、香港、澳門實施的臨時旅行禁令內，除了菲律賓公民及持有永久居留簽證者，其他旅客無論國籍，若在14天內到過中國、香港、澳門或台灣，暫時禁止入境。

台灣有十多萬菲律賓移工，不少菲國民眾希望解除對台旅行禁令。菲國衛生部今天在臉書直播記者會內容，多位民眾留言表示：「台灣不是中國的一部分，請你們醒醒」、「希望你們可以討論對台禁令，是否可能解除它？」

世界衛生組織11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。（編輯：王永志）

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