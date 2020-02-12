阿姆斯特丹2地點接連發生爆炸　「炸彈藏信中」警趕往現場

記者丁維瑀／綜合報導

荷蘭首都阿姆斯特丹兩處放置郵件的地點12日上午分別傳來爆炸聲響，警方接獲通知後緊急前往現場，所幸都沒有人受傷。警方初步猜測，有嫌犯把炸彈放在信件中，不過還要經過更詳細的調查。

《每日郵報》報導，第一起爆炸事件發生在上午8時左右，地點位在阿姆斯特丹市中心西邊的一處商業園區，警方趕往現場，發現無人受傷。第二起爆炸案則發生在荷蘭南部林堡省的凱爾克拉德（Kerkrade）市鎮，同樣無人報告受傷。

調查還處於初期階段，警方尚未正式認定這兩起事件有關聯。報導指出，疑似有人把炸彈放到信中，送往兩處不同的郵局。

《衛星通訊社》指出，根據警方消息來源，阿姆斯特丹的郵局事發前曾收到威脅訊息。而回到1月，有5家總部設在阿姆斯特丹、鹿特丹、烏特勒支的荷蘭公司都收到炸彈信，所幸沒有爆炸。警方呼籲，民眾要小心任何來自鹿特丹「中央收帳公司」（Centraal Invorderings Bureau）的信件。

De explosie vond hier vanmorgen plaats, de explosievenverkenner van de politie is nog aanwezighttps://t.co/15otKs9VsE pic.twitter.com/svm7QsaAZC — AT5 (@AT5) February 12, 2020