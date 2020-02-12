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台指期大漲107點　分析師：疫情若未擴大、月底前有望站上1萬2000點

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▲▼台指期2月12日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期2月12日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（12）日開盤僅下跌1點，來到11,663點，接著一度翻黑，來到11,647點，下跌了17點，不過接著就開始一路反攻，來到11,797點，最高點與最低點相差150點，尾盤小幅拉回後，終場仍以11,771點作收，大漲107點，與現貨相較，逆價差3.19點。展望後市，統一期貨分析師劉恆誌分析，指數已經連續兩根紅K，明後天要一路衝上1萬2000點的機率不大，應該會震盪整理，但如果這個月後面疫情沒有持續爆發，有機會衝上1萬2000點。

劉恆誌表示，近期因為武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情沒有持續升溫，且2月初就傳出有解藥，再加上武漢肺炎的致死率並沒有SARS來的高，因此對比台灣、美國在新春開市後就出現比較明顯的回檔這樣看來，現在的市場空恐慌情緒也開始趨緩。況且現在除了中國大陸有出現社區感染外，全球其他地方都沒有出現大規模感染，之前指數回檔過後，近期資金開始回到市場拉抬。

請繼續往下閱讀...

劉恆誌也說，外資期貨留倉籌碼的部分，開市時一度殺到剩下1.8萬口，不過止跌後，又逐漸回升接近4萬口，這也意味著外資目前還是呈現偏多看法。

另外，劉恆誌指出，雖然目前指數暫時回到季線附近，但如果要再重新站上1萬2000點，就要看中國大陸的復工情況，若是2月底前復工8成，就有極大機會，若是沒辦法就可能會影響供應鏈，甚至可能影響蘋果今年新機發表日期。

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