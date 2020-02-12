疫情+地緣政治短期衝擊　SEMI：今年半導體仍成長7-8%

▲Semi國際半導體協會產業分析總監曾瑞楡。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

SEM國際半導體產業協會今（12）日舉行媒體餐敘，針對今年半導體市場釋出展望。受到新型冠狀病毒疫情發展、地區性貿易衝突，是2020年整體市場發展情勢的不確定因素，但按照17年前SARS經驗，需求呈現遞延，短期必然影響稼動率和台廠營運，但今年半導體產業仍呈正向走勢，預估成長幅度將達7-8%。

SEMI產業研究總監曾瑞榆表示，經過2019年下半年市場的疲軟態勢後，預計在今年迎來強勁復甦；綜觀2020年半導體產業，整體表現仍呈正向趨勢。

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從應用端來看，高階智慧型手機市場部分，受貿易戰影響，華為智慧型手機出貨量在2019年維持增長趨勢，而iPhone 11的市場需求也比預期表現更佳，整體來說需求穩定。筆電出貨量因受限於英特爾（Intel）CPU短缺的問題，市場需求的衰退現象預計持續到2020年年中。半導體車用市場需求萎縮，但隨著車用半導體市場回暖，今年汽車相關產業預估將有顯著改善。

曾瑞榆表示，在5G逐步落地趨勢帶動下，5G相關應用包括AP、Modem、RF、PA、PMIC等產品的強勁需求，更進一步幫助記憶體庫存消化。其中5G、資料中心、AI與物聯網（IoT）在未來產業發展上扮演四大推動要角。

在設備與材料市場方面，曾瑞榆表示，受到7奈米與5奈米製程需求增長影響，2020年晶圓與先進邏輯製程支出將穩健成長；在記憶體方面，整體市場可望在今年逐步回溫，NAND Flash投資將比DRAM更快回升。

展望今年全球半導體市場復甦態勢更趨樂觀，預估成長幅度將達7-8%，主要評估因素來自於記憶體存貨水平回穩與整體價格趨於穩定，新型冠狀病毒疫情發展與地區性貿易衝突的延伸仍會是2020年整體市場發展情勢的不確定因素。另外，受到先進邏輯製程、記憶體回溫及中國投資的強勁帶動，2020年設備與材料市場支出仍維持成長。



SEMI指出，今年半導體技術重點在於運算、聯網、感測器等技術是實現5G與AI應用的發展基石，未來所有科技產品都將會是AI powered、5G enabled 的智慧型聯網裝置。台灣以優秀的硬體實力與成熟的網路基礎建設獨步全球，並在面臨關鍵時刻發揮作用，如近來因應行政院公布的口罩實名制，政府攜手民間工程師與醫護專業人員在短時間內推出口罩實名限購系統。