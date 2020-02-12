飛機遇席亞拉風暴五度降落失敗　女乘客尖叫放聲大哭「我的天！」

▲飛機衝破雲層飛往阿姆斯特丹的機場。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

歐洲航空（Air Europa）一架從西班牙馬德里起飛的班機，機上載著300多名乘客，在降落時受到席亞拉風暴（Storm Ciara）影響，連續試了5次都失敗，一名女乘客害怕的尖叫並放聲大哭。機長迫於現況，最後只好折返馬德里機場。

根據foxnews報導，這架飛機在9日下午3點起飛前往荷蘭阿姆斯特丹，受到席亞拉風暴影響，阿姆斯特丹機場的天氣狀況非常不穩定，飛機難以安全降落，來來回回嘗試了5次最終還是放棄。在馬德里安全著陸後，機上一名乘客馬克.哈根（Mark Haagen）表示，「這趟飛行有如經歷地獄般的可怕，有幾次就快要著陸了，但又在跑道的150公尺處再次起飛，真的一點都不好玩。」

Grote paniek aan boord van dit vliegtuig dat wilde landen op Schiphol vanavond. Door de storm lukte dat tot vijf keer toe niet. Het toestel keerde daarom terug naar Madrid. https://t.co/N2jIujC2sR pic.twitter.com/1etiiIIJSB — RTL Nieuws (@RTLnieuws) February 9, 2020

影片中可以看到飛機因為風暴的關係搖晃得很厲害，一名婦女歇斯底里的尖叫並哭泣，「喔！我的天啊！」。馬克表示，因為搖晃得很嚴重，許多乘客都在尖叫，也有人因身體不適而嘔吐，搭了這麼多次飛機，這樣的經歷是第一次遇到，但他也不禁懷疑，這樣的天氣狀況為什麼會被允許飛行。

歐洲航空公司（Euro Europa）向福斯新聞（Fox News）澄清，飛機在降落時由於受到暴風雨的影響，試圖降落3次但未成功，在這期間機上的旅客都受到完好的照顧。抵達馬德里機場後，航空公司也對旅客另做後續安排，將他們安排好居住地，並盡快送往目的地。