願景基金扯後腿！　軟銀第三季淨利較去年同期暴跌99％

▲軟體銀行大受願景基金影響，淨利表現嚴重下跌。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據國外媒體報導，日本的軟銀集團週三表示，在10月至12月這一季度的集團營業利潤為26億日圓（約新台幣6.85億元），遠低於去年同期的4380億日圓，減幅高達99％，主要是因為關係企業願景基金（Vision Fund）大虧2250億日圓（約新台幣614.85億元）。

願景基金虧損金額，遠高於去年同期的1760億日圓，拖累了軟銀集團。在提交給日本證交所的檔案中顯示，軟銀集團在10月至12月的這一季度，集團營業利潤為26億日圓（約新台幣6.85億元），遠低於三名分析師的平均預期值3450億日圓。

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財報公佈之際，正值孫正義努力為願景基金尋找外部資金之時。上一季願景基金就已經出現危機，最主要因為WeWork估值大幅下跌，導致虧損89億美元（約新台幣2634億元）。

儘管軟銀今日股價因Sprint和T-Mobile的合併成功，飆到7個月來的最高點；執行長孫正義也為公司業績辯護，指出近期軟銀及願景基金所投資的Uber，估值正在增長。

願景基金表示，截至12月底，投資了88家公司，總投資額為746億美元，價值已提高至798億美元。

然而，軟銀依舊面臨股東巨大壓力。



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