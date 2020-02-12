影／趙少康稱「防疫是蔡英文好運」 楊文嘉：不要愧對你的名字

新聞節目中心／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)在全球延燒，台灣截至12日中午，確診病例維持在18例沒有增加，許多人都稱讚這次防疫工作做得相當好，但資深媒體人趙少康卻認為「這是蔡英文真的運氣很好。」引發熱議，ETtoday《雲端最前線》主持人楊文嘉為此在節目爆氣，「希望趙大哥三思，愛國民黨、幫國民黨講一些符合台灣人民集體意志跟共同嚮往的話語，才不愧你叫趙少康這三個字。」

▲趙少康。

楊文嘉認為趙少康是一位極具影響力的公眾人物，每一句話會造成迴響，在全台灣都全力防疫的時期，更應該審視說出來的每一句話。擁有廣告行銷專業的楊文嘉，也在節目中拿出一張標語手板要送給趙少康，「世界上沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的平凡人。」楊文嘉強調自己身為後生晚輩，挑戰趙少康風險很高，但政治工作者應該用高度的輿論力、地位，和全台灣平凡老百姓站在一起。

同樣引發批評的菲律賓突然對台灣宣布的旅遊禁令，導致台灣外交部跟旅遊民眾措手不及，據統計2月25日前受影響的旅遊團、旅客多達1680人。楊文嘉連續兩天砲轟菲律賓總統杜特蒂，「用一個中國的框架綁死台灣，卻忽略一個地球的偉大價值，做為一個人類你應該要實踐的你完全忽略，真的是荒唐到頂了。」

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。