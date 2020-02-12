研華部分中國廠區員工在家上班　昆山廠2月下旬復工三成

▲研華林口總部。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

工業電腦龍頭研華（2395）今（12）指出，受到新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響，截至目前為止，台灣與日本製造中心皆正常運作不受影響，研華昆山製造中心則預計2月下旬小幅復工三成。

研華昆山與台灣製造中心均為全產品線之製造中心，各佔研華產能之一半，日本製造中心則以客製化需求服務（Configure To Order Services，CTOS）為主。昆山製造中心基於嚴謹防疫措施及全體員工健康，待當地政府審批確認復工，於2月17日重啟部分產能，並逐週恢復至正常營運狀態，搭配台灣製造中心同步擴產因應，希望降低疫情對於營運的短期影響。

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研華表示，從今日起，將於官網定期性的更新研華於昆山製造中心復工時程與產能利用率、大陸區主要銷售據點營運狀態及全球員工疫情狀態，以供全球夥伴、客戶及員工最即時訊息。

研華全球員工近8000人，截至目前為止，沒有發生任一感染。中國區員工近3,400位（含直接與間接員工），除製造中心位於昆山外，其餘分布在北京、上海、深圳、廣州、西安、成都等40多個城市。

根據中國政府防疫規範，所有企業復工需經當地政府審批同意，截至目前為止研華可復班開工城市包含主要城市北京、上海、廣州等地，然為保全員工身心安全，於2月10日至2月14日期間，部分員工將在家上班；其他分公司皆已送出復工申請，待當地政府評估指示。

研華於防疫過程中，將以包括微信群組、Able Club等內、外平台，即時關注員工個人健康狀態，並藉由內、外部各式管道、平台發布如全球差旅、防疫建議予全球員工了解；另也啟動向各地政府通報防疫狀態管道。