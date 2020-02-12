新加坡辦公室撤離300人　星展銀行員工確診新冠病毒

▲新加坡民眾進出星展銀行的一家分行。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

根據《路透社》掌握的一份內部備忘錄，新加坡最大的商業銀行「星展銀行」 （DBS）12日在星國的總部辦公室撤離300名員工，因為內部出現一名確診患者。

星展銀行新加坡集團主管許志坤（Tse Koon Shee）透過備忘錄說明，他很遺憾通知大家，星展銀行亞洲中心內部出現一名確診患者，為了預防疫情擴散，位於新加坡的濱海灣金融中心（Marina Bay Financial Centre）第三大樓43樓的所有300名員工已經撤離，將會暫時在家工作。

新加坡目前來到47例確診，如果停靠在日本的「鑽石公主號」郵輪感染人數不算入日本國內確診數，星國就成為中國境外感染人數最多的國家。《路透》記者詢問星展銀行，試圖取得進一步回應時，該企業則表示會盡快發表聲明。

《新加坡商業時報》報導，該名星展銀行的員工於11日接受檢測，銀行12日上午接獲通知。星展說明，正密切追蹤所有員工與患者的接觸。濱海灣金融中心目前已出現兩名確診病例，裡面的3座大樓分別設有金融機構以及大型企業。

至於受到影響的辦公室、公共區域等，將會依據新加坡衛生部的指導方針，徹底進行清潔與消毒。