微軟、蘋果、谷歌、亞馬遜（MAGA）市值同登兆元　川普大讚連帶凸顯自己競選口號

▲川普讚揚微軟、蘋果、Google 和 Amazon四大兆元公司。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

美國四大科技巨頭微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）和 Google 母公司 Alphabet、亞馬遜（Amazon）都是市值兆元的大企業，四家公司第一個英文字母縮寫在一起是「MAGA」，剛好與美國總統川普（Donald Trump）競選口號 Make America Great Again（MAGA）相同，根據《CNBC》報導，川普還在白宮公開表揚了這四大公司一番，順道凸顯自己的競選口號意味濃厚。

川普日前在記者會上舉起一張紙，上面寫著「THE TRILLION $ CLUB」（兆元俱樂部），並列出微軟、蘋果、Google 和 Amazon，縮寫為 MAGA。隨後，川普也在推特發文，讚揚美股再創新高，讓美國保持偉大！

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事實上，華爾街也曾使用 MAGA這個名字，來指稱引領市場走高的股票。而川普經常因股市的上漲而受到讚譽，美股目前正經歷有史以來最長的牛市，從2009年開始在前總統歐巴馬（Barack Obama）領導下成長，在川普任期內持續攀升。

本月4日，亞馬遜收盤價來到 2,049.67 美元，市值達突破 1 兆美元大關，正式加入蘋果、微軟、Google的行列，此外，這四家公司，光是今年以來的市值總額就增加了 5,200 億美元。

目前四大科技巨頭中，市值最高的是蘋果1.39 兆美元，其次是微軟1.37兆美元，亞馬遜的1.07 兆美元，Alphabet 1.04 兆美元。