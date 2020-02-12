山富「要做台灣最好的旅行社」 三月上旬拚上櫃

▲山富旅遊今（12）日舉行業績發表會，董事長陳國森表示，山富將於三月上旬正式上櫃，以「要做台灣最好的旅行社」為目標。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

觀光股再添新兵！興櫃旅行社山富旅遊今（12）日舉行業績發表會，董事長陳國森表示，山富將在今年三月底開啟虎航新潟包機，持續開發日本東北地區團體商品，公司預計於三月上旬正式上櫃，以「要做台灣最好的旅行社」為目標。

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情升溫，衝擊觀光旅運需求，不過，陳國森表示，公司產品相當多元，除了日、韓旅遊是山富的強項外，紐澳、美加、東南亞及歐洲熱點每個月也都有固定的出團量，待疫情平息後旅遊需求將回籠，後勢審慎樂觀。

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依據交通部觀光局統計，2019年前11月出國人次高達1590萬人，相較前年同期增加3.41%，其中最多人前往的國家為日本，約有457萬人，相較107年同期增加1.96%。世界觀光旅遊委員會亦估計，111 年全世界旅遊產業總產值將達 9.94 兆美元，顯示全球觀光旅遊產業發展呈現成長趨勢。

陳國森指出，目前所有國際直飛台灣的38家航空公司，山富都有代理，消費者也能在山富官網上用優惠的價格購買上百家國際航空公司的機票；這些都是將山富打造成台灣最好旅行社的重要元素。

在產品部份，日本是台灣民眾最愛去的旅遊市場，與台灣也有33個直飛的航點，山富競爭優勢在於擁有充沛的機位資源，繼仙台包機後，山富今年3月底起也開始虎航新潟包機，可提供充足機位並開發日本東北地區新的團體商品。

除了日本線外，山富不論是在紐澳線、美加線、東南亞線及歐洲線也都有很深的著墨。例如：今年甫開航的星宇航空桃園-越南峴港航班，開航至今每團都有山富的團客；歐洲線則是除了一般團客外，由於山富在市場深耕三十多年也累積許多企業客戶，在企業客製化旅遊行程、考察團等業務，也都持續有不錯的出團量。

依據財報，山富旅遊2017至2018年度平均股利分配率約60%，現金股息殖利率平均達4%以上，2019年營收為新台幣51.6億元，年減0.29%，惟毛利率有所提升，從2018年的7.11%提高至2019年前三季的8.20%；預期在109年度的股利發放上，殖利率將有機會較往年成長。