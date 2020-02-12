英國警方公佈39死貨車凍屍案　39人皆死於「缺氧」

▲英國警方公佈39死貨櫃凍屍案死因為「在密閉空間中缺氧而窒息以及體溫過高」。（圖／路透社）

記者范姜士航／綜合報導

在2019年10月23日一輛冷凍貨車被英國警方發現載有39名屍體，年紀最小的僅15歲，罹難者全部都來自越南。英國警方在11日公佈了初步的調查結果，39名罹難者皆死於「窒息缺氧和體溫過高」。當地警方表示，目前總共有7名嫌疑犯遭到逮捕，在近日又另外逮捕了2名可能的涉案嫌疑人。

根據BBC報導，埃塞克斯（Essex）警方在11日宣布對罹難者的屍檢已暫時告一個段落，並公佈39名罹難者(31名男性及8名女性)的死亡原因皆為，「在密閉空間中缺氧而窒息以及體溫過高」。警方表示會持續進行數百項調查，蒐集本案的相關線索並和全球其他執法機構合作，期待能帶逮捕更多的犯罪嫌疑人。

▲英國39死案貨車駕駛Maurice Robinson，被指控過失殺人罪等39項罪名。（圖／翻攝自IG／mo_robinson500）

負責開車的卡車司機羅賓遜（Maurice Robinson）在去年11月承認，協助協助非法移民和獲取犯罪財產，將面臨包含過失殺人罪等39項的指控。警方另外透露，近日所逮捕的兩名嫌疑人皆被指控過失殺人、人口販賣以及協助非法移民在內的39項罪名，「我們相信這些人或者任何了解這段旅程的人，都有能力協助調查關鍵性的信息」。

警方表示，22歲的男子在北愛爾蘭遭到逮捕，而另一名來自埃塞克斯當地的43歲英國男子，則是在法蘭克福機場遭到逮捕。據悉，這39名遇難者遺體已全數被運回越南。