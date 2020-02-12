高通Snapdragon 865支援三星Galaxy S20系列

▲Galaxy S20。（圖／記者邱倢芯攝）

記者周康玉／台北報導

隨著三星今（12）日於台灣凌晨三點時間發布Galaxy S20系列，美國手機晶片龍頭高通（Qualcomm）宣布，旗下5G晶片Snapdragon 865支援三星Galaxy S20全系列，也就是Galaxy S20、Galaxy S20+ 和Galaxy S20 Ultra等三款最新款旗艦智慧手機。

Galaxy S20系列三款手機不僅都支援5G（NSA）功能（Galaxy S20僅支援5G Sub-6；而Galaxy S20+與Galaxy S20 Ultra皆同時支援5G Sub-6與mmWave），是三星首款全面支援5G通訊的機種；其中Galaxy S20 Ultra的廣角照相功能更達到1.08億像素。

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Snapdragon 865的人工智慧效能每秒15兆次（TOPS），為前代產品的兩倍，支援最新相機、音訊與電競體驗等功能。且以高通Hexagon張量加速單元（Qualcomm R Hexagon Tensor Accelerator）作為引擎核心，TOPS效能為前代張量加速單元的四倍，能源效率提升35%。

影像訊號處理器運算速度方面，Snapdragon 865每秒高達20億畫素，提供Galaxy裝置全新相機功能及性能，包括拍攝超過10億色階的4K HDR影像與8K影片，使用者能以960 fps超高幀率拍攝高畫質慢動作影片。10億畫素處理速度影像訊號處理器與第五代高通人工智慧引擎協同使用，可快速智慧辨識不同背景、人物和物品並進行個別處理，產出獨樹一格的相片。

Snapdragon 865採用高通Kryo 585 CPU，效能與前一代相比提升最高達 25%。此外，全新高通Adreno 650 GPU提升高達25%的整體表現，確保為此下一代旗艦裝置提供優越的處理功率。其採用的Snapdragon X55 5G數據機及射頻系統為全球首見商用數據機到天線之5G 解決方案，全面提供穩定快速傳輸，最高傳輸速度可達7.5Gbps。