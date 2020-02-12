葡萄王元月營收年減24%　看好免疫需求帶動靈芝、益生菌市場成長

▲葡萄王董事長曾盛麟。（圖／葡萄王提供）

記者姚惠茹／台北報導

葡萄王（1707）今（12）日公布，元月營收5.74億元，月減41%，年減24%。葡萄王表示，主要是受到今年農曆春節提早導致工作天數減少，再加上集團營收多來自華人區域影響，但是近日疫情帶動生技保健食品需求增加，營業動能可望於2月穩健提升。

台灣葡萄王表示，由於新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情持續擴大，消費者有感提升自體免疫力，促進體內抗體生成，進而活絡保健食品市場，帶動葡萄王靈芝、樟芝、益生菌等商品銷售成長，

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自有品牌部分，葡萄王表示，比對疫情前商品銷售平均約成長2倍多，尤其是自營網站「購健康」，靈芝類別商品感受最為明顯，除了查詢靈芝調節免疫功能等相關商品到訪流量成長3倍，銷售量也相對增加3倍之多；藥妝通路則是益生菌類別商品增加4倍多最為明顯。

子公司葡眾方面，穩坐國內益生菌銷售冠軍，春節開工以來「康爾喜」與「康爾喜N」 需求大幅拉升，銷售已突破同期，另外「樟芝益」、「995」、「百克斯」及「寧康福」等調節體質、生理機能相關保健產品，會員訂單率皆超出預期。

上海葡萄王方面，益生菌產品佔比在去年已達近5成，再加上中國國家衛生健康委員會發布的「新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案」，讓益生菌急單需求不斷上升，目前益生菌產品的訂單已滿載，並在10日復工首日已達6成到工率，預計將彈性調配產能，儘速恢復營運。