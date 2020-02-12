這家外銀好佛心　產假延長到4個月、陪產假加碼到1個月

▲花旗銀行。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

花旗（台灣）銀行近日宣布，從2020年1月1日起全面提升員工福利，包括延長產假至16周、陪產假4周及提供收養假4周，皆大幅優於國內勞基法規定，且不論家庭組成型態皆能享有，其中陪產假天數，居國內金融業之冠。

花旗銀行人資長劉愛璇表示，在員工的每個人生階段，盡可能提供資源協助，花旗提倡不論性別，在工作與家庭中都應互相扶持，這也更能促進大眾的性別平等意識。

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花旗指出，從今年元旦起產假由原本的法規基本日數8周一口氣延長至16周（相當於4個月），陪產假由5天倍增至4周（相當於1個月），陪產假天數居國內金融業之冠，更特別提供4周收養假，讓員工可以開心迎接家中新成員的到來。

花旗表示，全台灣4,000多位同仁也同步適用此福利，同時也體恤員工辛勞，多年前便開始提供一年7天的家庭照顧假，其中5.5天享有全薪，只要家庭成員需要照顧時，隨時都可申請，讓員工可以無後顧之憂地兼顧工作與家庭，未來持續以開放多元的企業文化，規劃多樣貼心的制度與措施，為員工打造工作與生活平衡的幸福職場。

在性別平權上，花旗更是引領國內金融業的標竿企業，其中花旗（台灣）女性同仁占全員70%，一級高階主管中更有高達60%是女性，遠高於一般金融業，也高於集團的33%。另外，考量女性同仁不論在職涯發展或親子教養上更需要協助，花旗台灣同仁於2018年成立Citi Women’s Network員工社群，提供多元資源與支持，啟發女性同仁，鼓勵進步價值。