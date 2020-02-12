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世衛最新疫情報告：新冠病毒源頭跟菊頭蝠有關聯

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▲菊頭蝠在中國南方以及整個亞洲、中東、非洲和歐洲廣泛存在。（圖／翻攝自百度百科)

菊頭蝠在中國南方以及整個亞洲、中東、非洲和歐洲廣泛存在。（圖／翻攝自百度百科)

國際中心／綜合報導

世界衛生組織周二(11日)發表疫情報告指出，該組織跟世界動物衛生組織(OIE)、聯合國糧食及農業組織(FAO)協商後，根據以往經驗將疾病命名為COVID-19。世衛組織總幹事譚德塞稱，敲定正式名稱，有助於防止利用其他不準確的名稱導致汙名化。

最新疫情報告將技術重點放在新型冠狀病毒的人畜共患病成分上。報告指出，越來越多的證據顯示：2019-nCoV(2019新型冠狀病毒)跟其他已知的在蝙蝠中傳播的冠狀病毒存在關聯，更具體的說則是跟蝙蝠亞種「菊頭蝠」(Phinolophus bat)有關聯。

菊頭蝠在中國南方以及整個亞洲、中東、非洲和歐洲廣泛存在。報告稱，最新研究指出，在中國大陸的蝙蝠中裡經檢測出500多種冠狀病毒。而根據對居住在洞穴蝙蝠自然棲息地附近的農村人口進行的血清學研究顯示，蝙蝠冠狀病毒的血清陽性率為2.9%，這表明人類接觸蝙蝠冠狀病毒可能很常見。

不過，報告指出，這此疫情暴發最初的傳播途徑仍然不清楚，目前最可能的情況是某種中間宿主動物將病毒傳染給了人類。世衛組織稱，目前中外專家都在努力尋找新型冠狀病毒的動物傳染源，確認源頭將有助於避免將來再出現類似疫情，同時幫助理解這次疫情的最初傳染路徑。

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關鍵字：

菊頭蝠Phinolophus bat

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