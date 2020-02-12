台股收漲110點！電子三雄強勢助攻　台股突破季線收11,774點

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（12）天開高走高，盤中不僅反彈超過百點，還一度突破季線，並且衝上11,800點大關。不過在尾盤仍收斂漲勢，回到季線附近，終場收在11,774點，上漲110點或0.94%，成交量1487.94億元。

電子三雄今日同步收高，台積電（2330）以335元作收、上漲1.06%；鴻海（2317）收在85.5元、上漲3.14%；股王大立光（3008）以4840元作收、上漲3.2%。

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類股表現中，電子、電子零組件、光電、觀光、油電燃氣、半導體、汽車等類股漲逾1%，生醫、營建、航運以及金融等類股亦走揚；貿易百貨、食品、造紙等類股微幅下跌。

台新投顧副總黃文清指出，今日台股表現強勢，主要是因為武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情到這時間點，出現了第一波段的高峰，市場已經反應過疫情利空；加上目前來看，中國大陸政府仍希望廠商有效復工，雖初期返工率低，但有機會在二月底或三月中旬，讓整體產能恢復6~7成，像是鴻海也希望產能可以恢復到5成，這些是針對大廠，而小廠能否有效復工，也是未來觀察重點。

另外，因台灣疫情防治相當好，市場投資信心穩健，台股短線表現相對強勢，也讓外資對台股的操作維持較為正向。

台股今日一度大幅超越了季線，但收盤又回到季線附近，黃文清認為，這裡雖然彈上來回到了相對高點區，但要突破農曆年前高點，還是要整個疫情獲得完全解決、需要時間觀察，因此對台股後市看法，預期彈上來後在這邊維持震盪整理，等到疫情完全解決之後，行情才有機會陸續回到更高的位置、重回多頭。

PCB、被動元件等族群在近日表現亮眼，黃文清指出，這邊強勢的個股，是這一波段跌滿深的族群，都在陸續反彈過程中。當疫情影響到了高峰之後，後續觀察重點還是在基本面的變化以及疫情的發展，這些個股因疫情大幅下挫，也需要疫情的正面消息紓緩跌勢。