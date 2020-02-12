商總賴正鎰籲政府盡快擬出中小企業紓困措施　基本工資、電價不應調漲

▲商總理事長賴正鎰。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

全國商業總會理事長賴正鎰今（12）日表示，武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情嚴重衝擊台灣旅遊、航空、餐飲、住宿等觀光旅遊及多數服務業，另外中小企業本身資金不多，因此希望政府可以盡快提出紓困措施幫助企業度過難關。

賴正鎰表示，中小企業因規模較小、應變力也相對大企業弱，因此希望政府是否可以在營業所得稅的部分進行減免或補助，另外還有在租金、房屋稅、地價稅等部分也能給予一定程度上的補貼。

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而資金的部分，賴正鎰則是提出，中小企業原先資金流本身就不大，因此更希望更府可以在貸款上給予低利或無息的紓困方案，協助中小企可以安然度過這次難關。

不過賴正鎰也說，雖然政府目前也已經著手在開始研擬一些相關措施，但目前還是無法得知這些紓困措施正式上路的日期，在此呼籲政府能盡快提出配套，不過他也肯定這次政府的防疫措施做得相當好，讓台灣沒有在這波疫情中出現重大傷害，因此樂觀預估在2月底就可以看到台灣的經濟逐漸復甦。

另外，賴正鎰表示，當然希望今年基本工資與電價都不要調，尤其是電價近期要開會審議是否要調漲，但今年面臨疫情嚴重影響產業的情況，當然會希望政府可以聽到企業的聲音，今年先暫緩調整基本工資，尤其電價更是希望不要調漲，讓企業可以減少壓力。

