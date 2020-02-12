疫情打亂烘焙展廿年來首度延期　北市糕餅公會：預計七月底開展

▲國內烘焙相關年產值約600億元，2019台北國際烘焙暨設備展，四天展期內參觀人數突破16.5萬人次，再創歷史新高。（圖／台北市糕餅公會提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情升溫，打亂國內大型會展規劃，烘焙業年度盛事「台北國際烘焙暨設備展」，原訂下月登場，為因應疫情影響，主辦單位北市糕餅商業同業公會今（12）日表示，展期將延後至今年7月30日至8月2日開展。

原訂在三月開展的烘焙展，展位規模達1800個攤位，四天展期參觀人數突破16.5萬人次，今年的展位規模將達1859個為歷年之最，再創歷史新高。不過，今年受到武漢肺炎疫情影響，主辦單位台北市糕餅商業同業公會表示，經與業者協調後，決定展延至2020年7月30日至8月2日開展。

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台北國際烘焙暨設備展自2016年起，每年參觀人數都超過15萬人次，而且逐年增加，分析近三年參觀人數，每年均有5%左右的人數成長，顯示烘焙市場已進入穩定成長階段。

台北市糕餅商業同業公會表示，去年台北國際烘焙暨設備展共計有來自56國、近3000名國外訪客參觀，顯示台北烘焙展已在國際打響名號，展會也帶動家用烘焙市場將更加開拓，推動烘焙設備精品化與時尚化，吸引消費者目光；漢餅產業年產值達300億元，創新化將推升漢餅成為未來烘焙金磚產業。