商總賴正鎰預估今年GDP約2.2%　且消費市場月底就可復甦

▲商總理事長賴正鎰。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

全國商業總會理事長賴正鎰今（12）日表示，武漢肺炎（新冠病毒，COVID-19）疫情從春節到元宵，已超過15天，儘管全球疫情趨緩且疫苗也正在加緊研發，不過有17年前SARS的前例，且目前台灣醫療水準也已經進步許多，因此預估台灣這個月底內需市場就可逐漸恢復，且全年GDP應該可維持在2.2%。

賴正鎰表示，武漢肺炎疫情影響最大就是旅遊、航空、餐飲、住宿等觀光旅遊及多數服務業，因此預估上半年部分業績將會受影響，因此希望政府可以盡快給予業者貸款降息、利息補貼或減稅等紓困措施，協助企業現金流或生產線可以維持穩定，讓中小企業可度過這波危機。

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賴正鎰認為，台灣有過之前SARS防疫經驗後，且台灣醫療水準進步飛速，國人對於防疫意識也相當強烈，因此這次的疫情應該可以很快得到控制，對於整體經濟仍有信心，因此預估Q2疫情就能減緩，消費能量也有機會反彈，補上前4個月的空缺。

另外，賴正鎰也提到，目前房地產也沒受到這波疫情影響，主要應該因為之前SARS爆發的時候大家都賤價拋售，就怕房地產暴跌，不過有了前車之鑑後，且再加上這次時空背景不同，銷售與成交量都未受到影響，所以由此可見大家比較不會因為恐慌情緒而出現拋售房地產的情況了。