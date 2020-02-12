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鑽石公主號檢疫官「戴口罩、手套」也感染　登船獨漏防護衣

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▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲「鑽石公主號」確診人數持續增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

持續在日本橫濱外海隔離的「鑽石公主號」郵輪，今（12）日新增39名乘客與船員確診，另外還有1名檢疫官也感染武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）。這名檢疫官員連續兩晚測量乘客的體溫，雖然戴上手套以及口罩，但並沒有穿著防護衣。

日本《每日新聞》報導，這名檢疫官3日、4日晚間登船，測量乘客的體溫，並拿回相關問卷，雖然他有戴上口罩以及手套，卻未穿著防護衣。日本厚生勞動省正在確認，是否有跟這名檢疫官長期工作的員工，以及是否將病毒傳染給親人。

NHK報導，這名檢疫官5日到7日在檢疫機關工作，9日出現發燒症狀，10日前往醫療單位進行檢驗。目前日本國內在郵輪上感染的有174人，檢疫官1人，包機撤僑的12人，還有旅客16人，總計203人感染。

報導指出，該名男檢疫官接觸旅客時都有消毒雙手，且依據世界衛生組織（WHO）的指導，戴上口罩跟手套，但沒有穿上防護衣跟戴上護目鏡。

今日新增的39名確診中，包含10名船員、29名乘客，其中有10名日本籍、7名美國籍、4名中國籍與4名澳洲籍；70多歲的患者有12人，60多歲患者10人，還有1名10多歲的患者，都陸續被送往醫院治療。

據了解，登船的人員中，有4名重症患者，並非在今日所新增的病例中，4人都為男性，包括1名60多歲的日本人、2名70多歲的日本人，還有另一名70多歲的外國公民；其中有人已經使用人工呼吸器。

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