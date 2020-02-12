美國第一季GDP成長率預估僅1.2％　川普再度怒批聯準會降息太慢、影響經濟發展

▲川普對於美國經濟狀況表示不滿。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

美國總統川普，再度把矛頭指向美國聯準會。他再度批評降息過於緩慢，影響了美國經濟增速，強烈表達對美聯準會主席Jerome Powell以及現狀的不滿。

據CNBC調查顯示，美國第一季GDP預估平均僅為1.2％，較去年第四季下滑近一個百分點。其中最低為瑞銀（UBS）預估的美國第一季GDP僅增長0.4％，最高則為Action Economics分析師預估的增長2％。

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經濟學家預估，美國第二季GDP將反彈至2％，這取決於冠狀病毒疫情在中國和其他國家爆發的嚴重程度。

▲美聯準會主席Jerome Powell認為當前貨幣政策較適合美國經濟。（圖／路透社）

不過令人擔憂的是，股票市場沒有像債券市場那樣認真對待風險事件的威脅。自年初以來，十年期國債收益率下跌了約37個基點，同期標準普爾500指數仍上漲近100點。

摩根大通（JPMorgan）在一份報告中表示：「利率市場正在發出警告信號，造成利率和股票市場之間重新脫節。」巴克萊的經濟學家們則認為最近的經濟資料表明全球經濟活動正在上升，但他們指出，新型冠狀病毒爆發的潛在影響尚未反映在其中，這種樂觀的情景將會為債券市場蒙上陰影。

然而，牛津的經濟學家卻樂觀認為，經濟似乎完全有能力承受衝擊。

美聯準會對於未來的經濟前景則表示，由於貿易的政策衝突有所減少，海外經濟成長出現企業穩定的跡象，金融狀況也已有所緩解；經濟前景雖仍具不確定性，但衰退的可能性已經明顯下降。



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