杏一發行可轉換公司債　預計13日起競拍102元起標

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

連鎖醫材通路龍頭杏一醫療（4175）今（12）日宣布，由國泰證券主辦發行國內第二次無擔保可轉換公司債，發行總面額為新台幣3億元，每張發行面額10萬元整，共計發行3,000張，競拍底標價為102元，預計2月13日起競拍。

杏一此次發行可轉換公司債，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過255張，單一投標人最高得標張數合計不超過255張，投標期間為2月13日、2月14日及2月17日，開標日為2月19日，轉換溢價率為105.03%，轉換價格訂77.3元，預計3月2日在櫃檯買賣中心掛牌，發行期間為5年，並設計滿3年可依面額100.75%賣回予發行公司。

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杏一表示，目前在台灣已具經濟規模，兩岸門市達269家，並擁有21座商場營運，近年來成功跨足電商通路，今年迎接30週年，為因應未來的門市擴增及電商的快速成長，投資約14億元打造智慧物流中心，即將於今年第2季正式啟用，吞吐量可滿足450間的門市需求。

杏一發言人魏子文表示，今年春節較以往提前，又適逢元月春節前出院潮，使居家照護商品需求增加，再加上杏一推出新春活動激發買氣，搭上年節熱銷商品高峰期，推動禮保健食品、禮盒等商品熱賣，推動1月營收攀上4.69億元，較去年同期成長5.05%，突破往年同期紀錄。

魏子文表示，近期為因應武漢肺炎疫情升溫，全台掀起防疫戰，為醫療通路門市帶來絡繹不絕的人潮，甚至一度大排長龍搶購口罩，也帶動防疫類產品熱銷；除了口罩、耳溫槍銷售大增之外，酒精、濕紙巾、乾洗手等抗菌抗病毒類產品，也供不應求。

杏一整體營運表現穩健，營收屢創新高，2019年前3季營收38.49億元，毛利率31.05%，稅後純益1.02億元，累計前3季EPS達3.4元，年增42.86%，杏一去年前3季幾乎逼近前年的總獲利，法人預估全年EPS上看5元，按過去配息率70-80%計算，股利約可發放3.5-4元，殖利率約4.9-5.6%間。