疫情效應微風驚爆裁員潮？百貨同業靠「這一招」力抗不景氣

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情升溫，衝擊百貨業年後整體人潮減少二成，微風集團今（12）日表示將調整內部人力組織，引發外界關注百貨業是否將有裁員潮？對此，遠東集團旗下遠百、百貨龍頭新光三越均表示，近年力推「數位轉型」，增加人力效率，目前沒有裁減人力的規劃。

▲遠百董事長徐旭東（左四）表示，零售業雖面臨競爭挑戰，但集團以結合科技的新經濟型態，持續推動數位轉型。（圖／記者周宸亘攝）

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武漢肺炎疫情持續延燒，不僅觀光、餐飲產業成為重災區，百貨產業也因開工日後整體人潮減少二成，連帶影響整體業績表現，微風集團今天傳出將裁員近三成人力，引發市場震撼。

上月才剛開出全新第五代店「遠百信義A13」的遠百表示，零售業雖面臨競爭挑戰，但集團以結合科技的新經濟型態，持續推動數位轉型，以遠百信義A13為例，進駐的品牌屬性多具「創新」特色，結合未來AI、IoT潮流，未來也會導入AR╱VR等更多科技應用，以提升內部人力效率。

▲百貨龍頭新光三越近年對於優化APP的動作頻頻，今年預計30個新服務上線，堪稱百貨業數位資優生。（圖／新光三越提供）

百貨龍頭新光三越近年對於優化APP的動作頻頻，除了整合會員、點數與行動支付，今年結合SKM PAY可直接支付停車費，連過年期間搶購的福袋，也能線上購買，今年預計30個新服務上線，堪稱百貨業數位資優生。

新光三越旗下購物電商「美麗台」，今年也將力推線上和線下整合，鎖定20至30歲年輕客層重點發展；依據內部規劃，三月將針對美麗台於台中開出首家實體店，今年以三家實體店面為展店目標。

另外，受惠新北環狀線通車的板橋大遠百觀察，通車後約帶動5%至10%的逛街人潮，雖然目前疫情仍在未定之天，但因防疫措施讓寒假期間拉長，本月還會再有一波促銷行情，以期挹注營運表現。