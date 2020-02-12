電子支付使用人數逼近700萬　最愛用LINE Pay一卡通、街口

▲根據銀行局統計，2019電子支付使用人數達692萬人，續創歷史新高紀錄。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布電子支付機構最新業務表現，2019年電子支付使用人數達692萬人，步步逼近700萬人次關卡，同時也續創歷史新高，其中民眾最愛用的是一卡通與街口支付，合計會員數占52.6%。

根據金管會銀行局統計，截至2019年12月底止，有5家專營電支業者（街口、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有23家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約692萬人，較上年同期增加262萬人，成長60.93%。

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統計也指出，2019年12月當月代理收付實質交易款項金額約41.1億元，較上年同期增加10.7億元，年增率35.29%；12月當月收受儲值款項金額約37.3億元，較上年同期大幅成長515.07%。

銀行局官員表示，隨著電子支付蓬勃發展，加上行動支付更加便利，銀行業者也陸續與支付業者合作，使用場景越多，民眾使用的意願也隨之提高，這也是帶動使用人數、實質交易金額、儲值金額不斷攀高的原因。

另從使用人數來看，LINE Pay一卡通以202.7萬人奪下冠軍寶座，緊追在後的是街口支付（161.6萬人），第三名則為玉山銀行（111.6萬人）；至於收付交易部分，街口支付以14.9億元排名第一，而玉山銀行、LINE Pay一卡通則名列第二、三，金額分別來到14億元、5.8億元。