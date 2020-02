評論家放「汽水罐」毀了60萬元藝術品　滿地碎玻璃嚇壞觀眾

View this post on Instagram

En OMR estamos muy tristes y decepcionados por lo que sucedió el día de hoy en la feria de arte @zonamaco. No entendemos como una supuesta crítica profesional de arte, destruyó una obra. Gabriel Rico fue seleccionado para la Bienal de Venecia el año pasado, dentro de la selección oficial, con piezas en el Giardini y Arsenale. A sus escasos 39 años ha tenido exposiciones individuales en museos de la talla del Aspen Art Museum en Colorado y su obra será mostrada la semana que viene en Frieze Los Ángeles; en fin, es uno de los artistas más buscados de OMR por coleccionistas e instituciones del momento. A pesar de que parece haber sido accidental y que es irrelevante como sucedió, la acción de la Stra. Lésper de acercarse demasiado a la obra para ponerle una lata de refresco encima y tomarse una foto para hacer una crítica, sin duda ocasionó el destrozo, y es sobre todas las cosas, una enorme falta de profesionalismo y respeto. Estamos hablando con los organizadores de la feria y contactando al artista y los mantendremos informados sobre lo que proceda. #ZonaMaco #Mexico #SemanaDelArte #GabrielRico