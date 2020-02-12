台微體去年每股淨損12.32元　今年目標兩款藥物邁向新進展

▲台微體總經理葉志鴻。（圖／台微體提供）



記者姚惠茹／台北報導

台微體（4152）公布2019年度營收2.09億元，年增235.6％；營業費用為10.3億元，年增4.7％；淨損8.08億元，每股淨損為12.32元。台微體總經理葉志鴻表示，今年目標完成「EXCELLENCE」樞紐性臨床試驗的收案，以及取得TLC590二期臨床試驗的試驗結果。

回顧2019年，葉志鴻表示，台微體有許多重要的收穫，不僅是TLC599和TLC590兩款疼痛管理產品在臨床試驗與製造開發上皆有重大的進展，在業務發展也網羅多位具有豐富國際經驗的專業人才加入管理團隊。

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展望2020年，葉志鴻指出，期待台微體實現更多的里程碑，包含完成「EXCELLENCE」樞紐性臨床試驗的收案，以及取得TLC590二期臨床試驗的試驗結果，帶領台微體邁向以其非鴉片類藥物，減緩易上癮的鴉片類藥物之蔓延的最終目標。

葉志鴻說明，目前EXCELLENCE已經開始收案，評估單一及重複給藥後的療效，此關節炎長效止痛藥物TLC599的三期樞紐性臨床試驗，已在2019年11月收進第一位受試者，並將在美國及澳洲共45個臨床試驗中心納入約500位受試者，以2：1：1的比例進行TLC599、地塞米松或安慰劑給藥。

葉志鴻分享，TLC590二期試驗第二階段開始受試者給藥，術後長效止痛藥物TLC590的二期臨床試驗於2020年1月開始首批受試者給藥，計畫納入共150位患有拇囊炎的病患，依照1：1：1的比例，於拇囊炎切除手術後進行TLC590、布比卡因或安慰劑的給藥。

截至2019年12月31日止，台微體的現金及約當現金及到期日超過三個月的定期存款(在公司的合併財務報表中分類為按攤銷後成本衡量之金融資產)為新台幣10.2億元，相較於2018年底的新台幣11.1億元，維持相同的現金水位。