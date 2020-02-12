新北環狀線3站最夯捷運宅　最低只要3字頭　

▲新北捷運環狀線列車。（圖／記者湯興漢攝）



記者黃靖惠／綜合報導

雙北通勤族希望享有交通之便，購屋也以「逐捷運而居」為導向，去年新北環狀線第一階通車前，已經悄悄帶動14個站周邊房屋買氣，永慶房屋彙整實價資料得知，各站沿線700公尺捷運宅去年交易最夯前3名，分別是新莊「幸福站」、中和「景安站」板橋「板新」站，最低3字頭房價，成為購屋首選。

環狀線第一階段歷經10年工期，今年1月底正式通車，權線橫跨新店、中和、板橋及新莊人口稠密區，全線14站，當中又有8站可轉乘松山新店線、中和新蘆線、板南線、機場捷運和興建中的萬大中和線及安坑輕軌。

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趁著新北環狀線通車前，不少人搶買捷運宅，根據永慶房屋彙整實價登錄資料統計，去年新北環狀線各站700公尺內住宅交易量，以新莊「幸福站」407件拿下冠軍寶座、單價33.8萬元，其次中和「景安站」340件、單價40.3萬元、排名第3板橋「板新站」269件、單價41萬元。

▼新北捷運環狀線日前已經通車。（圖／記者湯興漢攝）



永慶房產集團業管部資深經理謝志傑表示，新莊「幸福站」之所以能居冠，鄰近思源路和幸福路交叉口，屬於新莊舊市區和頭前重劃區，周邊公共設施、學區、商圈資源完善，房屋價格親民，因此吸引想逐捷運而居的民眾或是首購族作為購屋首選。

至於中和「景安站」謝志傑指出，除了環狀線外，周邊還有中和新蘆線，兩條雙捷運地利之便，且周邊生活機能佳、消費經濟實惠，再加上優惠4字頭房價，吸引通勤族入手。

▼2019年環狀線站點周邊住宅價量。（圖／永慶房屋提供）



位居第三的板橋「板新」站，謝志傑說明，其站在板海商圈、埔墘商圈之間，整體機能完善，又鄰近明星學校海山國小及海山完全中學，且一站即達四鐵共構板橋站，深受在地居民喜愛。

除此之外，謝志傑表示，觀察8站雙捷運交會站中，就有5站均價在40萬元以上，若是有預算考量，則可優先考慮「頭前庄站」、「新北產業園區站」與「中和站」房價3字頭相對實惠。