南韓將新冠病毒韓文名稱定為「冠狀19」　28例確診4人出院

▲ 新冠病毒引起恐慌，首爾延世大學校園掛上防疫宣導標語。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

世界衛生組織（WHO）台灣時間11日晚間正式將新冠病毒命名為COVID-19，警告各國為長期防疫作好準備。過去將這種疾病稱為「新種冠狀病毒感染症」的南韓政府則於12日宣布，由於世衛決定的英文名較長，未來COVID-19的韓文簡稱定為「冠狀19」。

南韓中央應急處置本部副本部長金剛立12日表示，「WHO已經宣布，決定將新冠病毒稱為COVID-19。我們以英文稱呼時也會使用此名稱，但由於英文名稱較長，政府決定另外選定韓文名稱，採納疾病管理本部的建議，稱之為『冠狀19』。」

截至12日中午為止，南韓共有28起新冠病毒確診病例，其中4例已經出院。此外，南韓第3架撤僑包機今晨6時23分（台灣時間5時23分）飛抵金浦機場，共載回147人，包括79名南韓僑民、67名中國籍家屬及1名美籍家屬，其中5人出現疑似武漢肺炎症狀，已經送醫檢查。

此前，世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）11日召開記者會宣布，將起源武漢的新冠病毒命名為COVID-19。譚德塞也警告，新冠病毒帶來的威脅可能更甚恐怖攻擊，提醒全球至少30個公共衛生系統偏弱的國家盡快建立檢測新型冠狀病毒的系統。

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