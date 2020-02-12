工程師「會議咳嗽+發燒」疑染武漢肺炎嚇壞Intel：開會立刻中止！仁寶回應了

▲仁寶電腦集團總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

因武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情資訊不斷更新，讓國人高度警戒，科技業更是繃緊神經。筆電代工大廠仁寶傳出驚魂記，一名仁寶林口研發中心的員工日前因在上游廠商英特爾（intel）的會議中咳嗽，引發關注，這名員工坦言自己剛從國外返台，有旅遊史，讓英特爾嚇得立刻中止開會，還下令當天出席開會的人即起在家工作。

據了解，這名仁寶員工是本周一（2/10）到英特爾開會，因為在會議中咳嗽，讓在場人士都很緊張地問他「你還好嗎？」沒想到這名員工本人坦承，自己這個月初剛從澳洲回來，2月1日經香港轉機返台，讓參與開會的人都嚇到，立刻中止會議。

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英特爾主管認為事關重大，對仁寶提出要求，必須要帶該名員工看醫生並開出診斷證明。不僅當天此消息立刻在工程師圈傳開，讓代工廠上下游草木皆兵。

但消息很快傳出，網路瘋傳一則簡訊指出「仁寶林口的一位BIOS（工程師類別）周二去Intel workshop，去了之後一直咳嗽且有發燒。調查發現，該員與日前意大利確診的那四位同一班機從香港回台。他已經回來一個禮拜了，去公司跟去intel都沒戴口罩，沒有做防護。Intel因此要員工從今天開始全部在家工作（work on home）。」

另有簡訊版本內容特別叮嚀道「目前是疑似病歷了，各位去ODM要千萬小心（能不去先不要去吧）」。

▼網路瘋傳仁寶工程師在供應商會議中咳嗽簡訊。（圖／民眾提供）

仁寶表示，跟英特爾開會的人確實是公司員工，該員從澳洲回國途中，2月1日搭香港轉機返台。仁寶澄清，這名員工沒有與日前義大利搭機回台確診的一家四口病例同班機。此外，由於公司有積極宣導，這名員工進公司不僅得經過紅外線測溫，也一定會消毒、戴口罩。

仁寶表示，這名員工事後有去看醫生，並開出診斷證明，醫生也確定，他只是一般感冒，因為沒有發燒，連必須篩檢冠狀病度的條件都不符合。

英特爾表示，高層主管跟特別要求仁寶帶這名員工看醫生及開醫生診斷證明。事後雖確定這名員工只是單純感冒，但當天參與開會的人都自主隔離14天，並且公司也針對此事發出內部聲明，表示會將會議室消毒，以及對全體員工進一步衛教。