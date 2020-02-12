香港49例確診！美國務院：批准駐港總領事館人員撤離

▲香港目前累積49例確診。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情蔓延，全球累積確診病例超過4萬，而香港累積確診達49例。美國國務院宣布，批准美國駐香港總領事館僱員及其家人離開香港，但不強制撤離。國務院發言人表示，這是對武漢肺炎疫情不確定性所做出的應對措施，以確保美國政府人員的健康。

根據《美國之音》與《香港01》報導，美國國務院發言人11日表示，國務院已經在10日批准駐香港總領事館僱員及其家人離開香港，不過並非強制撤離，而是依照僱員意願，自行決定是否離開。發言人表示，此決定是針對武漢肺炎疫情不確定性的應對措施，不過在此期間，美國駐港總領事拐仍會開放，繼續向美國公民提供服務。

香港至今累計49起確診個案，其中一行19人的打邊爐家庭是目前為止最大型的家庭感染群組，累計共有11人確診，其中有3人從事餐飲業，其所服務的餐廳「陶源酒家」、「美心樓」共三間店宣布停業14天，分店所有員工將自主隔離14日。

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