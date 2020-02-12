「疫」常緊繃百貨業第一槍！微風：人力組織調整、新事業體不受影響

▲微風集團董事長廖鎮漢表示，2020年將會是市場變化多端的一年，機會是留給準備好的人。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情持續延燒，外出消費人流急凍，外傳微風集團開出百貨業裁減人力第一槍，對此，微風集團表示，為依例年度進行內部人力組織調整，至於集團及新事業體的拓展計劃不變，將持續招募專業專精的人才。

微風集團去年以「超零售元年」目標，開出微風南山商場締造市場的五個第一，挹注集團營運表現，去年整體業績逾305億元，上月風光舉行集團尾牙，董座廖鎮漢宣佈年終獎金自2.5個月起跳，績優員工最高可拿七個月，大方犒賞辛勞的員工。

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不過，在談及百貨業市場前景時，廖鎮漢坦言今年將是變化多端的一年，機會是留給準備好的人，而微風面對市場的變化，將備足各式不同的生態圈來應對，針對集團未來營運展望，也喊出今年全年業績上看310億元的目標。

至於微風今年的展店計畫，廖鎮漢指出，目標以調整每家店的體質為要，集團近期將加入「微新聞」和「微風新科技」二大生力軍，微風將以此串連百貨事業、線上金融、自營餐飲、微風超市、公益創新、娛樂傳媒和流行趨勢，打造全新的「微風生態圈」。