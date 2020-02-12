飲料喝一口放回超市架上　噁男拍片示範「如何傳遞武漢肺炎」

▲男子竟然把喝過的飲料放回架上。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情蔓延全球，新加坡目前已累積47例確診個案，如今卻傳出當地青年在超市惡作劇，不但把架上飲料喝了一口就放回去，還表示自己是在教導「如何傳遞武漢肺炎」。影片後來在網路上獲得瘋傳，事發地點的超市表示已通報當局，並且會採取必要行動。

近來在各大社群平台上，有一支名為「如何傳遞武漢肺炎」的影片獲得瘋傳，影片中可看到，一名戴著鴨舌帽的年輕男子，從當地超市NTUC FairPrice的貨架上取下一瓶飲料，打開喝了一口後，又關起瓶蓋放回去，拍攝影片的朋友則在一旁開玩笑問他，「味道如何？」

影片發布後2名惡作劇男子立即被網友罵翻，他們後來留言道歉，澄清飲料其實有付錢，只是想要開個小玩笑而已，但仍無法平息網友怒火，「我們的確很幼稚又不成熟，我知道很多人在推特上說，我們應該入獄並受到懲罰，但我真的很希望大家能再給我們第二次機會，想和所有受到影片影響的人致歉。」

NTUC FairPrice超市10日聲明表示，雖然拍攝影片男子已經向大眾道歉，但由於事件已造成不必要的公眾恐慌，最後仍決定與警方合作並且將採取必要的行動，同時希望大眾不要再繼續分享這支影片。

►即日起，我退出老化黨。