　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

飲料喝一口放回超市架上　噁男拍片示範「如何傳遞武漢肺炎」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

飲料喝一口放回超市架上　噁男拍片示範「如何傳遞武漢肺炎」。（圖／翻攝自Twitter）

▲男子竟然把喝過的飲料放回架上。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情蔓延全球，新加坡目前已累積47例確診個案，如今卻傳出當地青年在超市惡作劇，不但把架上飲料喝了一口就放回去，還表示自己是在教導「如何傳遞武漢肺炎」。影片後來在網路上獲得瘋傳，事發地點的超市表示已通報當局，並且會採取必要行動。

近來在各大社群平台上，有一支名為「如何傳遞武漢肺炎」的影片獲得瘋傳，影片中可看到，一名戴著鴨舌帽的年輕男子，從當地超市NTUC FairPrice的貨架上取下一瓶飲料，打開喝了一口後，又關起瓶蓋放回去，拍攝影片的朋友則在一旁開玩笑問他，「味道如何？」

影片發布後2名惡作劇男子立即被網友罵翻，他們後來留言道歉，澄清飲料其實有付錢，只是想要開個小玩笑而已，但仍無法平息網友怒火，「我們的確很幼稚又不成熟，我知道很多人在推特上說，我們應該入獄並受到懲罰，但我真的很希望大家能再給我們第二次機會，想和所有受到影片影響的人致歉。」

NTUC FairPrice超市10日聲明表示，雖然拍攝影片男子已經向大眾道歉，但由於事件已造成不必要的公眾恐慌，最後仍決定與警方合作並且將採取必要的行動，同時希望大眾不要再繼續分享這支影片。

►即日起，我退出老化黨。

ET快訊
跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維
疾管署緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了
LIVE／髮夾彎撤回陸配子女管制措施！指揮中心記者會說明
驚悚撞擊影片曝！汐止20歲騎士「2砂石車中間」高速狂超…下秒
專家認證「口罩可以戴5天」　2大天敵一碰就失效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

湖北回來不想隔離14天！　她竟然躲朋友「後車廂」偷闖進上海

為了繞過測溫點封鎖！　超猛阿公「7度低溫」游泳過河去買菜

網紅惡作劇「罹患武漢肺炎」　害班機立即折返他坦承：想在網路博人氣

口罩男自稱「小心我有武漢肺炎」 　跑到超市亂噴液體嚇壞人！

網購沒看清楚就下單　他收到「6公尺巨型恐龍」超錯愕...家變侏儸紀公園

女老師傳裸照色誘15歲男學生　9次床戰「自己小孩也在家」

WHO首對北韓疫情發聲：無確診病例！　應要求支援防護裝備

鑽石公主號檢疫官「戴口罩、手套」也感染　登船獨漏防護衣

進海關行李藏了一包「小鳥屍體」　北京客被抓：這是貓糧

首例境內嬰兒感染！越南3月大女嬰住「確診外婆家」4天...回家就咳嗽

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

WHO首對北韓疫情發聲：無確診病例！　應要求支援防護裝備

鑽石公主號檢疫官「戴口罩、手套」也感染　登船獨漏防護衣

進海關行李藏了一包「小鳥屍體」　北京客被抓：這是貓糧

首例境內嬰兒感染！越南3月大女嬰住「確診外婆家」4天...回家就咳嗽

往返南韓中國80％航班受疫情衝擊　「韓亞航空」要求員工休無薪假

11年僅感冒1次！速食店打工男曝超強防疫關鍵...比酒精還乾淨

美媒：桑德斯贏得新罕布夏州民主黨初選　誓言「終結川普」

南韓將新冠病毒韓文名稱定為「冠狀19」　28例確診4人出院

香港49例確診！美國務院：批准駐港總領事館人員撤離

飲料喝一口放回超市架上　噁男拍片示範「如何傳遞武漢肺炎」

WHO首對北韓疫情發聲：無確診病例！　應要求支援防護裝備

快訊／北市大安區男子墜樓躺人行道！命危急送醫...現場拉封鎖線

傳寶瓶星號旅客進花蓮泳池！業者「自主封館」至3月底　進行全面消毒

TOYOTA「再度」收購速霸陸股份　但否認將合作開發姊妹車？

高中木聯／楊正宇開轟、林昱珉11K　穀保3連勝晉級在望

跟確診個案接觸者仍409人隔離中！15人有症狀..武漢肺炎維持確診18例

疫情打亂烘焙展廿年來首度延期　北市糕餅公會：預計七月底開展

鑽石公主號檢疫官「戴口罩、手套」也感染　登船獨漏防護衣

指揮中心緊急撤回陸配子女來台！陸委會「政策3轉彎」小明回不來了　

汪小菲員工受夠了！　豁出去曝光「時間地點協議書證據」傻眼：公司是要倒了？

國際熱門新聞

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

更新／鑽石公主號新增39例感染「檢疫官也中鏢」

武漢肺炎疫情蔓延　蝙蝠餐這裡仍大賣

即／WHO宣布：新冠狀病毒命名為COVID-19

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫

父與4歲女慘死懸崖底　繼父曝恐怖內情

WHO：武漢肺炎比恐攻更強　疫苗要等18個月

奈及利亞怪病感染48hrs內亡　非武漢肺炎

共軍24小時2次擾台！美：北京應停止脅迫台灣

鑽石公主號台翁咳血又狂流鼻血　沒醫護來！兒急上網查偏方

奈國爆怪病1周死15人　比拉薩熱還毒　

船員96秒影片描述「小武漢」現況

楊安澤宣布退出民主黨初選

新加坡再爆2病例　皆本地感染

更多熱門

相關新聞

陸專家：2秒接觸就會傳染！

陸專家：2秒接觸就會傳染！

15秒接觸就染病說明武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）傳染性特別強嗎？為什麼有輕症患者突然病情加重去世？為什麼核酸檢測「假陰性 」現象頻發？大陸國家級醫療專家王貴強對此一一解惑，他指出，「15秒接觸造成傳播是完全可能的，別說15秒，2秒也會造成傳染，所以防護很重要。」

疫情效應微風驚爆裁員潮？百貨同業靠「這一招」力抗不景氣

疫情效應微風驚爆裁員潮？百貨同業靠「這一招」力抗不景氣

武漢肺炎防疫街友每日量額溫噴酒精

武漢肺炎防疫街友每日量額溫噴酒精

世桌賽沒有中國　ITTF：就延期

世桌賽沒有中國　ITTF：就延期

非洲小國捐「100歐元善款」　外國網友調侃「假標題、好少」

非洲小國捐「100歐元善款」　外國網友調侃「假標題、好少」

關鍵字：

武漢肺炎新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19飲料新加坡NTUC FairPrice東南亞要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

《鬼怪》高秀庭出道4年病逝！得年25歲

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

更新／鑽石公主號新增39例感染「檢疫官也中鏢」

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

約砲PO女友愛愛片16次　東吳天菜獲輕判理由瞎

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面