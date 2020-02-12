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進海關行李藏了一包「小鳥屍體」　北京客被抓：這是貓糧

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進美國海關行李藏了一包「小鳥屍體」　北京乘客：這是貓糧。（圖／翻攝自twitter／CBP Mid-Atlantic）

▲乘客行李中竟然搜出大量小鳥乾。（圖／翻攝自twitter／CBP Mid-Atlantic

記者李振慧／綜合報導

美國海關及邊境保衛局(CBP)宣布，近來在華盛頓杜勒斯國際機場一名中國旅客的行李中，發現一包鳥類的屍體乾，雖然對方表示這是「貓糧」，由於可能造成高致命性禽流感的潛在威脅，目前已查封並銷毀物品。

美國海關官員10日表示，這名乘客上月27日從北京出發，預計前往馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)，然而抵達目的地時，被海關人員在行李中發現一包「小鳥屍體」，包裝袋上有貓狗的圖案，裡面則裝有大量死鳥，每隻身長約2.5至3.5英寸（約6.3至8.9公分）。

CBP營運總監杜斯特(Casey Durst)表示，「這些死禽被禁止進口到美國，因為未經加工的禽鳥會對本國家禽造成潛在重大疾病威脅，更令人擔憂的是，還有可能是禽流感潛在的傳遞媒介」。報導中還提到，海關人員曾在一天內，查獲高達4,695件違禁植物、肉品、動物副產品以及泥土，並攔截314種害蟲。

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