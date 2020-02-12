往返南韓中國80％航班受疫情衝擊　「韓亞航空」要求員工休無薪假

▲韓亞航空位於首爾金浦國際機場的售票櫃檯。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓第二大航空公司「韓亞航空」（Asiana Airlines）發言人12日表示，由於擔心武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）傳播，往返中國的航班數量已經下降，因此要求機組人員休無薪假。

《路透社》報導，俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續擴散，「韓亞航空」發言人說明，正在接受機組人員申請從本月15日到29日的無薪假；另外，航空公司也在考慮，是否接受3月份的無薪假申請，此舉是為了應對往返中國航班減少的情況。

《韓聯社》12日指出，出於對疫情的擔憂，南韓與中國之間80％或以上的航班，目前已經選擇減少數量或是乾脆先暫停。

南韓第三批從中國武漢撤回的約140多名僑民、親屬，今日上午抵達京畿道利川市的「聯合軍事大學國防語言學院」，將接受14天的隔離，這些人搭乘大韓航空KE9884包機，12日凌晨6時23分許來到首爾金浦機場，其中包含60多名中國籍親屬，沒有症狀者則可搭乘車輛離開。這些人之中，有5人出現類似COVlD-19的症狀，已送往醫院觀察及治療。

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