11年僅感冒1次！速食店打工男曝超強防疫關鍵...比酒精還乾淨

▲男子長期在速食店打工，卻從未生病過。（圖／記者林世文攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情蔓延全球，各國民眾人心惶惶，紛紛戴起口罩防疫。日本一名網友在推特上發文，自己在麥當勞打工11年，從來沒有生病過，猜測可能和勤洗手的習慣有關係，因為上班規定「每30分鐘就要洗一次手」。

日本網友＠kobuta_dq在推特上發文寫道，「這是一件很嚴肅的事情，我從高一就開始在麥當勞打工，畢業之後從兼職轉當正職，總共做了11年，在這期間只感冒過一次，因為店內有規定『每30分鐘要洗手一次』」，為了確保食安的問題，強制規定每個人都要照做，「洗手是最有效的保護措施，多虧有這樣的規定，讓我有健康的身體，高中三年還拿下全勤獎。」

貼文發出之後引來許多網友回應，有2.7萬人轉發這則貼文，且留言表示勤洗手真的很重要，「用清水和肥皂洗手，比用酒精消毒還要乾淨」。有一名廚師留言表示，「因為工作需要我每10分鐘都會洗手一次，長達四年的時間都沒有感冒，但當我辭掉工作時，我就感冒了。」

先前有一名前急診室醫生羅森塔爾（Elisabeth Rosenthal）表示，「勤洗手」比戴口罩更能有效的防疫，口罩其實只需要在無法避免的擁擠封閉空間裡戴就可以。

▲專家也都表示，防治新冠肺炎，勤洗手比戴口罩重要。（圖／記者周宸亘攝）