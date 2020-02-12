首例境內嬰兒感染！越南3月大女嬰住「確診外婆家」4天...回家就咳嗽

▲許多人都戴上口罩自保。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

越南衛生部在稍早公布，越南境內已有第15例武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）確診，且這次的患者竟是年僅3個月大的女嬰。根據數據顯示，這名女嬰不只是越南全國的第15例，還是永福省（Vinh Phuc）的第10起，她在先前曾待在也為確診的外婆家長達4天，豈料不久後就出現了咳嗽症狀，而檢驗結果即為陽性。

據《Thanh Niên》報導，越南境內的第15例確診患者年僅3個月大，該名女嬰居住在永福省平川縣（Binh Xuyen），她在1月底時，曾被母親帶去探訪同住在平川縣的外婆，而外婆也是確診患者。女嬰、母親和外婆都在同一間屋子內，並待了4天之久。

▲女嬰被外婆傳染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎），嬰兒和媽媽目前在當地綜合醫院隔離房治療。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

女嬰而後出現了咳嗽、打噴嚏的症狀，因此永福省的疾病控制中心便採集了樣本，最終呈現陽性，確診為新冠病毒患者。女嬰的母親目前雖然健康狀況良好，但也已被隔離於永福省的綜合醫院。

據衛生部的數據指出，女嬰為越南的第15例確診病患，同時也是永福省的第10例，目前越南境內的確診患者中，則已有6名康復者出院了。越南當局現在決定擴大審查工作，在每個村莊建立疾病預防小組，去各處監測體溫，並要求民眾的健康狀況一有異常，就要立刻就診檢查，同時也將會在隔離區域進行消毒。