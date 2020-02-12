英國「超級傳播者」已康復！新加坡染病狂傳11人　現已無症狀

"I've got 2 kids at the school ... and judging by my What's App groups a lot of parents are collecting their children and keeping them at home"



Natalie Brown's children go to the same school as the so-called super spreader of #coronavirus Steve Walshhttps://t.co/5qsT7VTTHZ — The World at One (@BBCWorldatOne) February 11, 2020

記者張方瑀／綜合報導

英國商人沃爾什（Steve Walsh）是英國境內第一名確診的英國人，在新加坡開會遭感染的他，途經法國再回到英國，至少有另外11人的確診與他有關，外媒更形容他是「超級傳播者」（Super-Spreader）。如今沃爾什已經康復，他向所有確診病患表達慰問，並表示，他是知道和國外的確診病患有接觸後，立刻聯繫衛生部門進行篩檢隔離。

BBC報導指出，目前正在倫敦聖托馬斯醫院（St Thomas's Hospital）隔離的沃爾什表示，今年1月20至22日到新加坡參加會議，結果在會議中染病，隨後又前往法國阿爾卑斯山的度假村之後才於28日返國。

當時他知道曾經和確診病患接觸過後，立刻撥打英國全民醫療系統（NHS）的熱線電話，並向衛生部門聯絡，同時開始自我居家隔離，本月6日確診後轉送至醫院，家人也都進行隔離。

在此期間，英國確診的5個病例、法國5例，以及西班牙馬洛卡（Majorca）島的1例，都可能是被他傳染。沃爾什在聲明中強調已經「完全康復」，沒有任何症狀，並對其他病患表達慰問。

英國起初對於武漢肺炎的警示程度較低，直到10日確診達8例之後，英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）才宣布，武漢肺炎疫情已經對英國公眾造成「嚴重且急迫的威脅」，公共衛生部門有權力強制隔離感染者。

目前最後一架武漢撤僑班機也飛抵英國，機上共有105名英國人及其家屬、95名歐洲人，並配有13名工作人員和醫務人員，目前也都在進行為期14天的隔離觀察；英國外交部指出，這是第二次也是最後一次包機。

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