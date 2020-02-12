　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

武漢肺炎影響中美協議！美國安顧問：今年中國購買美農產品量減少

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

▲白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O`Brien）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）在中國累積確診病例超過4萬，白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）透露，這波疫情可能會影響中美貿易第一階段協議的執行，中國今年可能會減少購買美國的農產品，「這毫無疑問地會對今年的購買規模造成影響。」

歐布萊恩在華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）中表示，原本第一階段的貿易協議會讓中國進口更多美國農產品，「但能夠肯定的是，當我們看到疫情在中國爆發後，這毫無疑問地會對今年的購買規模造成影響。」

歐布萊恩說，中國是全球供應鏈中扮演著關鍵角色，但目前受到疫情影響，「我們必須等待，看看結果如何，以及是否能找到替代供應商。」

目前武漢肺炎在中國已造成1000多人死亡，4萬多人確診，其中海外有24個國家出現確診病例，包含美國13例。美國第13起確診出現在加州，這位患者日前搭乘撤僑包機從武漢返美，第一次接受檢測為陰性，獲准離開醫院之後，才在第二次檢測中確認為陽性。

►美國撤僑首現確診！增至13例　檢測兩次才知陽性「誤放出院一晚」
►下重手！美國將撤銷中國及WTO「開發中國家」多國貿易優惠
►美國首波撤僑隔離將期滿　「社區居民恐慌」騷擾工作人員

ET快訊
董至成爆婚變！求子8年「下面泡灰色秘方水」再辦事…妻肚皮戳4
工程師「會議咳嗽+發燒」嚇壞Intel：開會立刻中止！仁寶回
《鬼怪》女星出道4年病逝！得年25歲..公司哀痛發文「會永遠
小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業、代言全遭抵制封殺徹底噤
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沒陽台沒窗戶也很舒適！　加國夫妻受困鑽石公主號超樂觀：還叫了葡萄酒

武漢肺炎影響中美協議！美國安顧問：今年中國購買美農產品量減少

更新／鑽石公主號新增39例武漢肺炎病例　共174人感染「檢疫官也中鏢」

日本擴大防疫　13日起禁中國浙江省外籍人士入境

不斷更新／WHO：北韓0確診　日鑽石公主號174例感染「全國203例」

美國務卿宣布成立宗教自由聯盟「人權是優先考量」　台灣努力2年仍遭排除

台裔候選人出局！經費不足…楊安澤宣布退出民主黨初選

「鑽石公主號」包含感染檢疫官　今總共新增40名確診病例

民主黨新罕布夏州初選　「厭惡凝聚人心」超過8成支持以打敗川普為優先

鑽石公主號「台翁咳血又狂流鼻血」　沒醫護來！兒急上網查偏方：日不知變通

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

沒陽台沒窗戶也很舒適！　加國夫妻受困鑽石公主號超樂觀：還叫了葡萄酒

武漢肺炎影響中美協議！美國安顧問：今年中國購買美農產品量減少

更新／鑽石公主號新增39例武漢肺炎病例　共174人感染「檢疫官也中鏢」

日本擴大防疫　13日起禁中國浙江省外籍人士入境

不斷更新／WHO：北韓0確診　日鑽石公主號174例感染「全國203例」

美國務卿宣布成立宗教自由聯盟「人權是優先考量」　台灣努力2年仍遭排除

台裔候選人出局！經費不足…楊安澤宣布退出民主黨初選

「鑽石公主號」包含感染檢疫官　今總共新增40名確診病例

民主黨新罕布夏州初選　「厭惡凝聚人心」超過8成支持以打敗川普為優先

鑽石公主號「台翁咳血又狂流鼻血」　沒醫護來！兒急上網查偏方：日不知變通

垃圾車被「坑」　市府證實是老舊自來水管破裂惹禍

台微體去年每股淨損12.32元　今年目標兩款藥物邁向新進展

珍妮佛羅培茲背上Coach新包　完美駕馭「芭比桃粉」皮大衣

亞團賽／武漢肺癌衝擊隊數少　限制觀眾入場保護選手

中職／統一獅日本行喊卡　全隊移師花蓮春訓

癡情阿金每天等最愛郵差　見面狂甩「風火輪尾巴」超興奮

全美電信新巨頭誕生！T-Mobile與Sprint合併案通過　股市也響起漲聲

雲林麥寮釣客落水失蹤6天　 海巡警消持續搜救尋獲遺體

熱呼食物雷達！萌貓「霸凌爸晚餐」　照三餐趴便當取暖

武漢爆「至少500醫護感染600疑例」　醫生：看見同事感染「被摧毀」士氣低

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

國際熱門新聞

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

更新／鑽石公主號新增39例感染「檢疫官也中鏢」

武漢肺炎疫情蔓延　蝙蝠餐這裡仍大賣

即／WHO宣布：新冠狀病毒命名為COVID-19

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫

父與4歲女慘死懸崖底　繼父曝恐怖內情

WHO：武漢肺炎比恐攻更強　疫苗要等18個月

共軍24小時2次擾台！美：北京應停止脅迫台灣

奈及利亞怪病感染48hrs內亡　非武漢肺炎

鑽石公主號台翁咳血又狂流鼻血　沒醫護來！兒急上網查偏方

奈國爆怪病1周死15人　比拉薩熱還毒　

船員96秒影片描述「小武漢」現況

新加坡再爆2病例　皆本地感染

楊安澤宣布退出民主黨初選

更多熱門

相關新聞

武漢肺炎打破星國優越迷思？

武漢肺炎打破星國優越迷思？

不過台灣人對於新加坡一直存在不少迷思，星國優異的經濟表現與秩序，一直是台灣保守人士的聖殿。理論上防疫較易的新加坡，在本次武漢肺炎中表現如此拙劣，也許值得未來進一步研究，並有助於台灣人打破星國迷思，對制度的複雜面向，有比較深入的理解。

專家指武漢肺炎存在「血液傳播」可能　

專家指武漢肺炎存在「血液傳播」可能　

百貨業第一槍！微風：人力組織調整、新事業體不受影響

百貨業第一槍！微風：人力組織調整、新事業體不受影響

武漢兒童圖書　宣揚「食用果子狸」

武漢兒童圖書　宣揚「食用果子狸」

關鍵字：

2019新型冠狀病毒武漢肺炎COVlD-19Robert O’Brien中美貿易協議北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

帳目少千萬元「小S老公護短」　明道告上法院

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

更新／鑽石公主號新增39例感染「檢疫官也中鏢」

武漢肺炎疫情蔓延　蝙蝠餐這裡仍大賣

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

開學遇921畢業碰SARS　網推最慘大學生

約砲PO女友愛愛片16次　東吳天菜獲輕判理由瞎

即／WHO宣布：新冠狀病毒命名為COVID-19

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面