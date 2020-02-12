MSCI將公布新一季調整結果　法人：台股權重可望獲得調升

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情打擊投資人信心，讓台股在近兩周大幅震盪，而MSCI將於13日凌晨公布新一季度調整，法人預期，台股本次可望調升權重，如能順利受到權重調升，將能讓外資回頭，並對台股提供下檔支撐。

法人指出，MSCI權重調整有機會比較正向，去年第四季調整過後到上週為止，亞洲股市累積變動是下跌0.17%，台股則是上漲0.26%，相對來講台股表現很強勢。

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此外，過去幾季MSCI納入A股，也是導致台股權重受到壓縮的原因，但這件事情已經告一段落。以台股過去一季度的走勢來看，表現較其他新興市場優異，因此權重有小幅可能獲得調升，這多少可以緩和外資在台股的賣超力道，也可讓近期因為疫情操作保守的外資買盤回升。

不過法人提醒，因目前市場消息主要還是關注在疫情發展，就算MSCI權重獲得調升，對台股會有下檔支撐，但短線要靠此有強勢表現，還是比較困難。

MSCI上次公布11月半年度調整時，台股於全球標準型指數（MSCI ACWI）權重不變、維持1.38%；在亞洲除日本指數（MSCI AC Asia ex Japan）下降0.47百分點，調整後權重為13.44%；在新興市場指數（MSCI EM）權重下降0.37百分點、調整後權重為11.46%，是台股連續第三次被下調在新興市場指數的比重。