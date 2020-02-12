不斷更新／WHO：北韓0確診　日鑽石公主號174例感染「全國203例」

▲ 武漢肺炎在全球引起恐慌。（圖／路透社）

記者丁維瑀、陳宛貞、張方瑀／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」疫情蔓延全球，截至今（12日）早已經造成1115人死亡。世界衛生組織（WHO）在台灣時間11日晚間正式將其命名為COVID-19，同時警告，武漢肺炎帶來的威脅可能更甚恐怖攻擊，預計於18個月後備妥第一批疫苗，呼籲各國做好長期抗戰的準備。

各國確診狀況如下：

【11：30】

被多國拒絕停靠的荷美郵輪「威士特丹號」（MS Westerdam）仍在海上航行，船上包含1455名乘客與802名船員，並無確診病例；其中1455名乘客的國籍為650名美國籍、271名加拿大籍、127名英國籍、91名荷蘭籍、79名澳洲籍、57名德國籍、30名中國與香港地區，還有另外150人來自其他國家。

【09：40】

今晨日媒報導，停在日本橫濱港外的鑽石公主號郵輪上新增39起病例，其中4例為重症患者，全船確診人數也來到174人，另有1名檢疫官確診。《共同社》約於台灣時間9時30分修正指出，這4起重症病例並不在今晨新增的39起病例中，為更早確診的船上人員。

東北亞：3國

日本：確診203例（橫濱外海郵輪174例，日本境內29例）

北韓：傳聞7例（WHO及北韓政府稱確診0例）

南韓：確診28例

中東：1國

阿拉伯聯合大公國：確診8例

東南亞：6國

新加坡：確診47例

越南：確診15例

馬來西亞：確診18例

泰國：確診33例

菲律賓：確診3例

柬埔寨：確診1例

歐洲：9國

西班牙：確診2例

英國：確診10例

比利時：確診1例

德國：確診16例

瑞典：確診1例

芬蘭：確診1例

法國：確診11例

義大利：確診3例

俄羅斯：確診2例

北美：2國

加拿大：確診7例

美國：確診13例

大洋洲：1國

澳洲：確診15例

南亞：3國

印度：確診3例

斯里蘭卡：確診1例

尼泊爾：確診1例