中油追查內湖油氣洩漏　開挖新點「含油量極低、非大量漏油」

▲北市內湖新明路附近驚傳油氣外洩，台灣中油澄清表示，所抽取的6萬公升的水樣含油量極低，並非大量漏油。（圖／黃彥傑攝）

記者林淑慧／台北報導

北市內湖新明路附近驚傳油氣外洩，台灣中油表示，自8日起持續追查油氣味來源，截至今（12）日為止已開挖四處管線位置，目前是否有洩漏仍待釐清，若有洩漏點將盡速修護。

台灣中油表示，2月8日接獲通知指新明路77號附近有油氣味，立即前往附近下水道取樣，經油水化驗結果為「可能含有汽油成分」，9、10兩日開挖附近3處管線並未發現洩漏點。

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針對外界指稱該處洩漏6萬公升汽油，台灣中油澄清表示，所抽取的6萬公升的水樣僅含些微油花，含油量極低，並非大量漏油，也請社會大眾無須恐慌。同時因為漏油量極少，顯示洩漏點很小，將持續追查洩漏源。

經查油管位於成功路與南京東路六段附近，距離新明路尚有數百公尺，但桃園煉油廠仍立即派員前往該處附近地下道取樣，油水化驗的結果為「可能含有汽油成分」。此外，當天成功路一帶的汽油管線，並沒有輸送汽油，相關管線壓力也正常，但為求安全起見，已經立即將該管線釋壓。

台灣中油表示，為找出可能洩漏點，截至今天為止再開挖4處管線均未發現洩漏點，台灣中油從日起連續3天從下水道取樣，一共抽取6萬公升水樣，當中只含有些微油花，顯示當中所含的汽油量極低。