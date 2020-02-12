　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鑽石公主號「3600人全員篩檢」成考驗　日擬動員地方及民間機構

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼鑽石公主號。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 鑽石公主號上確診人數不斷增加。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本郵輪鑽石公主號目前停在橫濱港外，近3600人得等到19日隔離結束才能下船。被困在船艙裡的乘客已經束手無策，也無法和其他人互動，只求盡快結束這場惡夢。日本政府10日則表示，正考慮對船上所有人全面進行新冠病毒（COVID-19）篩檢，但可能成為政府的一大考驗。

《朝日新聞》指出，厚生勞動省原僅安排船上出現咳嗽或發燒等症狀者及感染者的接觸者接受病毒檢測。自武漢乘撤僑包機返回日本的數百名僑民都逐一接受篩檢，但厚生勞動省指出，由於人數太多，無法對鑽石公主號全船進行檢測。

然而，考慮到鑽石公主號上確診人數飆升，12日早上已經來到174人，在船上和日本境內都引起恐慌，厚生勞動大臣加藤勝信10日在內閣會議後對此表示，「我們需要堅定地回應公眾的焦慮與擔憂」，如果可行的話，希望對船上所有人進行檢測。

厚生勞動省已經尋求全國各地衛生機構、私人檢測機構及大學醫院配合，以求建立可以快速檢測全船3600人的系統。若動用國立傳染病研究所（NIID）及地方公共衛生機構擁有的所有檢測設備，一天可以檢測約1500人。

▲▼「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

▲ 鑽石公主號上仍有3600人正在隔離。（圖／路透）

但厚生勞動省一名高層官員對這項計畫的可行度表示懷疑，因為在私人公司進行篩檢要價不斐，地方級公衛機構也沒有經驗，「我不確定是否可能對這麼多人進行測試。」內閣官房長官菅義偉也持相同看法，10日在記者會上表示，以目前情況來說，對所有乘客進行篩檢將非常困難。

北里大學專攻病毒學與疫苗學的教授中山哲夫則指出，「考慮到病毒已經在郵輪內廣泛傳播，任何乘客都可能被傳染」，認為立即對每個人進行篩檢，並對檢測呈陽性的患者採取適當措施才是最佳選擇。東北醫科藥科大學教授賀來滿夫則表示，若船上已經充分採取預防感染的措施，就沒有必要篩檢每名乘客，但若預防措施不足，每個人都有感染風險。

與此同時，船上的恐懼與不安隨著確診人數增加持續增長。一名60歲乘客接受電訪時表示，他是來自關西地區的上班族，10日下午透過網路得知又有65名乘客確診，稍後船上廣播也證實此消息，「我不知道這種傳染病到底會不會結束。」他的小房間裡幾乎沒有備用床單，但還是設法進行更換，9日晚間則是5天來第一次取得慢性糖尿病的藥物，「不知道這種生活還要持續多久。」

▲▼「鑽石公主號」郵輪。（圖／路透）

▲ 據稱乘客一天可以上甲板一小時。（圖／路透）

和丈夫一起登船的一名54歲婦女幾天前發起38.5度高燒，在船艙內等了3小時才被叫進船上醫療室，接著又等了30分鐘，且裡頭塞滿發燒的乘客。女子服用醫生開的克流感後便退燒，但當時的情況讓她受到驚嚇，擔心自己染上武漢肺炎，要求接受檢測，被醫生以情況並不緊急為由拒絕。

她指出，她遇到的另一名乘客大約同時間被診斷出A型流感，還有一名友人也發高燒，但一整天都無法安排檢測，「即使他們二人都在發燒，對疾病的反應可能因人而異。他們（醫生）的解釋不夠充分。」

眼看船上環境越來越差，乘客也集體向厚生勞動省提出6項要求，希望解決船少人員的醫療及日常生活需求。根據厚生勞動省說法，截至10日晚間，鑽石公主號上共有29名醫生、17名護士及12名藥劑師。該部門也根據乘客要求，截至10日提供1250名糖尿病、心臟病及其他慢性病患者足夠的藥物，但仍有約600人的藥物還未送達。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
董至成確定結束21年婚姻！雙方提3點聲明「仍處友好關係」
董至成老婆爆出軌「對象是小孩乾媽」！網揭時間：7、8年前就外
上海大媽來台看診！護士一查「旅遊史全招了」飆罵櫃台：你們不配
陳時中喊卡「陸配子女返台」！台大名醫大讚：部長以一擋百，太帥
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿姆斯特丹2地點接連發生爆炸　「炸彈藏信中」警趕往現場

飛機遇席亞拉風暴五度降落失敗　女乘客尖叫放聲大哭「我的天！」

眾院委員會通過　華盛頓特區可能成為美國第51州！

WHO嚴正澄清　沒說「台灣有武漢肺炎社區感染」反駁南韓

新冠病毒「易感染族群」曝光...與SARS超像！確診患者「中位年齡56歲」

對台禁令是否解除　菲衛生部：可能13或14日公佈

鑽石公主號「3600人全員篩檢」成考驗　日擬動員地方及民間機構

英國王室難過情人節！　女王最寵的外孫宣布結束11年婚姻

英國女王長外孫菲利普斯結束12年婚姻　哈利王子出走是契機

不斷更新／新加坡星展銀行員工確診「辦公室撤300人」　俄1人康復出院

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

過分！《想見你》結局遭外流　主創演員站出來：作品我們一起守護

KTV遇「神奇灰塵」隨音樂搖擺 竟想與它接觸...家人嚇到發毛

韓續推「滿天星計畫」高雄要人才　補助100位2萬美金！送出國交換

高雄超人氣Buffet爽吃200款料理　爐烤牛排+生魚片讓你口水流不停

不再瘋搶！酒精、乾洗手怎用 藥師：肥皂就可達到殺菌效果

阿姆斯特丹2地點接連發生爆炸　「炸彈藏信中」警趕往現場

飛機遇席亞拉風暴五度降落失敗　女乘客尖叫放聲大哭「我的天！」

眾院委員會通過　華盛頓特區可能成為美國第51州！

WHO嚴正澄清　沒說「台灣有武漢肺炎社區感染」反駁南韓

新冠病毒「易感染族群」曝光...與SARS超像！確診患者「中位年齡56歲」

對台禁令是否解除　菲衛生部：可能13或14日公佈

鑽石公主號「3600人全員篩檢」成考驗　日擬動員地方及民間機構

英國王室難過情人節！　女王最寵的外孫宣布結束11年婚姻

英國女王長外孫菲利普斯結束12年婚姻　哈利王子出走是契機

不斷更新／新加坡星展銀行員工確診「辦公室撤300人」　俄1人康復出院

字母哥自信能「複製」范弗利特生子大爆發劇本　盼率公鹿奪冠

台指期大漲107點　分析師：疫情若未擴大、月底前有望站上1萬2000點

HBL／光復加油有奇招　錄好聲音現場播放

東元發表電動車動力系統　跨足車用搶攻亞太市場

「台灣小鋼砲」梁恩碩難敵鄭賽賽　泰國賽止步16強

陳日昇求政府幫忙被酸！　直播吐心聲「在台灣想檢查就去，但我們連這權力都沒有」

垃圾車被「坑」　市府證實是老舊自來水管破裂惹禍

三星版AirDrop！Quick Share無線傳輸功能亮相　Galaxy S20率先採用

退休工人捐一箱物資　塞滿50萬人民幣「出點小力幫武漢」

快訊／董至成確定結束21年婚姻！　雙方提3點聲明「仍處友好關係」

毒品大哥入監...女友淚別不捨　30天後沒穿內衣甜睡男友小弟

國際熱門新聞

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

更新／鑽石公主號新增39例感染「檢疫官也中鏢」

武漢肺炎疫情蔓延　蝙蝠餐這裡仍大賣

巴西發現「神祕新病毒」　90％基因配對不到資料庫

即／WHO宣布：新冠狀病毒命名為COVID-19

父與4歲女慘死懸崖底　繼父曝恐怖內情

奈及利亞怪病感染48hrs內亡　非武漢肺炎

WHO：武漢肺炎比恐攻更強　疫苗要等18個月

共軍24小時2次擾台！美：北京應停止脅迫台灣

鑽石公主號台翁咳血又狂流鼻血　沒醫護來！兒急上網查偏方

奈國爆怪病1周死15人　比拉薩熱還毒　

11年僅感冒1次！男曝超強防疫關鍵

船員96秒影片描述「小武漢」現況

更／武漢肺炎國際疫情一次看

更多熱門

相關新聞

對台禁令是否解除　菲衛生部：可能13或14日公佈

對台禁令是否解除　菲衛生部：可能13或14日公佈

菲律賓衛生部次長杜明戈10日指台灣包括在菲國對中港澳發布的旅行禁令中，今天發言轉低調，表示相關問題由跨部門抗疫小組發言，而抗疫小組可能明天或14日對此發表聲明。

女星直擊武漢封城第19日！　傳出鎮可能罰款

女星直擊武漢封城第19日！　傳出鎮可能罰款

「疫情使GDP下修0.35-0.57個百分點」主計長：全年增幅降至2.37%　

「疫情使GDP下修0.35-0.57個百分點」主計長：全年增幅降至2.37%　

疫情新受害者「竟然是他」　陸小學生「團結負評」下架app

疫情新受害者「竟然是他」　陸小學生「團結負評」下架app

滯湖北港人破2000！溝通3周一批都回不去

滯湖北港人破2000！溝通3周一批都回不去

關鍵字：

武漢肺炎2019新型冠狀病毒新冠病毒COVID-19日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

小S、黑范口罩之亂後爆悽慘下場！副業代言全遭封殺

2個白皙越南妹「閨房服務」太完美！台富商全身被榨乾

「口罩可以戴5天」　2天敵一碰失效

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

撞擊瞬間曝！20歲騎士2砂石車中間超車　下秒撞賓士亡

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

醫二代爭學妹　烤屍再自殺！讀大學買豪宅當宿舍

掃光京都口罩！陸女大賺500萬災難財：數錢指甲磨掉了

身分證同時有「2、1、4」　珍煮丹情人節買一送一

《鬼怪》高秀貞出道4年病逝！得年25歲

只做男性生意！正妹設計師穿緊身制服提供全套服務

網瘋傳工程師咳嗽發燒被隔離　仁寶、英特爾回應了

吳宗憲被酸民罵爆！直播飆粗口：你有比我喜歡台灣？

一封簡體字簡訊！　妹子好奇點開「5000元噴光」

更多

最夯影音

更多
防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？

防疫提升！門口加裝紅外線感應器 進出全都知道...台商：怕我們逃跑？
預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

預祝出陣順利...韓國瑜深蹲抬腿　與師傅學「強身抗疫宋江陣三招」

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

實測「口罩噴酒精」延長壽命？藥師：不建議...曝除濕機小撇步

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

IU為工作人員婚禮唱祝歌！　突傳應援聲...台下ZICO「嗨到高舉雙手」ＸＤ

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

母子三人逛好市多「飲料倒水桶」　超扯接力賽！萬人譙翻：窮成這樣

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

武漢肺炎全報導

武漢肺炎全報導

國內海外即時武漢肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面