沒陽台沒窗戶也很舒適！　加國夫妻受困鑽石公主號超樂觀：還叫了葡萄酒

▲ 鑽石公主號郵輪上還有近3600人接受隔離。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本郵輪鑽石公主號上新冠病毒（COVID-2019）確診人數來到174人，剩餘近3600人仍需待19日隔離結束後才能下船。但不少乘客指出，船內生活條件越來越差，慢性病患者也缺乏醫療資源。船上一對加拿大夫妻則受訪表示，隔離生活不算太糟，滿快樂也滿放鬆的，正努力傳播他們的正能量。

根據《加拿大通訊社》（Canadian Press），來自亞伯達省紅鹿市（Red Deer）的威斯納夫婦（Lolita and Hans Wiesner）經過29天的海上之旅，原定本月4日下船，被下令隔離時正準備前往歐洲國家旅遊。

他們11日透過Skype接受訪問時表示，「如果你必須被隔離，乘坐豪華郵輪可能是最好的選擇。房間很小，但不算太糟，其實滿舒適的。我們有滿好的食物，稍早還請人送來一瓶葡萄酒。說真的，生活很美好。」

新冠病毒蔓延至全球多國，已經造成1115人死亡。停在日本橫濱港外的鑽石公主號上已有174人感染，包括8名加拿大籍旅客；停靠在香港的世界夢號郵輪則有285名加拿大人被隔離。加國政府正密切追蹤他們的健康狀況。

威斯納夫婦表示，擔心那些他們無法控制的事情沒什麼意義，正充分利用被隔離的時光。即使房間沒有陽台或窗戶，他們也可以玩數獨、看電影和閱讀打發時間。漢斯（Hans Wiesner）表示，「我得很不好意思地跟你說，我正在讀色情書刊。」

針對船上防疫措施，洛莉塔（Lolita Wiesner）說明，所有乘客10日起都被要求在和工作人員接觸時應戴口罩。他們每天可以上甲板約一小時，也會戴上口罩，和他人對話時須保持2公尺的距離，但大多數人都是上甲板散步或運動。

他們提到，在吃太好和變胖之餘，還要遵守相關單位的所有規定，每天至少測量體溫3次。漢斯則表示，被感染的風險依然存在，「這不太可能，但這個想法會一直存在你的腦海裡。」

儘管威斯納夫婦相當樂觀，隔離生活還是有一點令他們感到失望。洛莉塔表示，之前工作人員每晚都會在枕頭上放上睡前小點心，如今他們只剩下隔離開始前的8顆存貨，「我們懷念我們的巧克力之夜。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。